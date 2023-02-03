Минобрнауки утвердило концепцию преподавания истории. Студентам расскажут о создании вокруг России «пояса нестабильности» и «причинах объявления СВО»

Министерство образования утвердило новую концепцию преподавания истории России в университетах для неисторических специальностей. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Документ состоит из 106 страниц. В самом начале описывается, как и зачем нужно преподавать историю студентам различных специальностей.
«Преподавателям вузов необходимо избегать негативного уклона и „очернительства“, оставаясь на позициях объективности и историзма, отмечать по преимуществу созидательный характер деятельности Российского государства»
, — говорится в концепции.
Согласно документу, до студентов необходимо донести, что «на всем протяжении российской истории сильная центральная власть имела важнейшее значение для сохранения национальной государственности».
Помимо этого, в концепции перечисляются события и периоды, которые необходимо рассмотреть в ходе курса. Документ охватывает период от Древней Руси до современности — в том числе студенты должны изучить:
- «Феномен „цветных революций“ в мире и на постсоветском пространстве»;
- «Оранжевую революцию» 2004 года в Украине;
- «Нападение Грузии на Южную Осетию и российских миротворцев в 2008 году»;
- «Периодические боевые действия в Нагорном Карабахе» и «роль России в их урегулировании»;
- «Отказ США, НАТО и ЕС от обсуждения угроз национальной безопасности России»;
- «Вооруженные провокации на Донбассе»;
- «Попытки цветных революций в Белоруссии и Казахстане», а также «роль ОДКБ в сохранении стабильности в Казахстане»
- «Политику создания вокруг России „пояса нестабильности“»
- «Специальную военную операцию» в Украине.
«Ситуация на Украине, руководство которой превратило ее в „анти-Россию“ и с помощью НАТО готовилось к „возвращению Крыма и Донбасса“, привела к неизбежности проведения в 2022 году Россией специальной военной операции», — так в документе описаны причины начала войны в Украине.
24 мая Минобрнауки предложило ввести единые требования по преподаванию истории России и увеличить ее объем во всех вузах. Раньше изучение этого предмета в вузах обязательно для всех, однако в федеральных государственных образовательных стандартах не были установлены ни объемы ее преподавания, ни содержание.