Минобороны Украины сообщило об увольнении главы одного из департаментов Александра Лиева. Ранее его обвинили в пророссийской позиции

Минобороны Украины сообщило об увольнении по собственному желанию и.о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Александра Лиева. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

«По состоянию на 2 февраля 2023 года Лиев Александр Сергеевич уволен из Минобороны по его собственному желанию», — сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что на этапе трудоустройства и во время работы он проходил все необходимые проверки, в том числе в СБУ. За это время «каких-либо фактов, подтверждающих наличие у Александра Лиева другого гражданства, кроме украинского, в Минобороны не предоставлялось».

«После появления в СМИ публикаций, касающихся предыдущей деятельности Александра Лиева и его заявлений периода 2014 года, по инициативе Лиева, в ноябре 2022 года Министр обороны Украины обратился в СБУ с просьбой провести дополнительное психофизиологическое исследование должностного лица с применением полиграфа», — также сказано в заявление ведомства.

О результатах проверки не сообщается.

Ранее Лиева обвинили в поддержке аннексии Крыма в 2014 году, а также в наличии у него российского паспорта. Сам чиновник заявил, что у него есть только украинское гражданство и никогда не было паспорта РФ.

Председатель правления ЦПК Виталий Шабунин сообщил, что Лиев «блокировал доступ ВСУ к нашим маякам», призвал «услышать Крым», «поддерживал референдум, а затем и оккупацию полуострова». Чиновник в ответ сказал, что его слова были вырваны из контекста.