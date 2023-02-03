Канада ввела санкции против МИА «Россия сегодня» и Николая Баскова

Канада ввела санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и против российских эстрадных исполнителей, выступивших в поддержку войны РФ в Украине — в том числе, Николая Баскова, Михаила Боярского и Надежды Бабкиной. Об этом говорится на сайте министерства иностранных дел страны.

Также в санкционные списки попали певцы Дима Билан, Олег Газманов, Александр Буйнов, Николай Расторгуев и Александр Маршал, музыкант Игорь Бутман, актеры Марат Башаров, Дмитрий Дюжев и Максим Аверин, комик Михаил Галустян, певицы Лариса Долина и Ирина Аллегрова, телеведущая Дана Борисова.

Кроме того, в санкционный список вошли специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников, «военкор» Евгений Поддубный и депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Под санкции попали и 16 юрлиц из России: помимо МИА «Россия сегодня», в списке оказались телеканал «Царьград», фонд «Русский мир», РИА Новости, журнал «Камертон» и другие.