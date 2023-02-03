Глава Харьковской области заявил о гибели двух братьев в результате обстрела

Два человека погибли в результате обстрела города Барвенково в Изюмском районе Харьковской области. Об этом заявил глава областной администрации Олег Синегубов.
Фото: телеграм-канал Олега Синегубова
«Сегодня около 4:30 утра враг обстрелял г. Барвенково Изюмского района. В результате попадания в частный жилой дом погибли двое братьев 49 и 42 лет. Их отец 70 лет получил ранения и был госпитализирован», — заявил Синегубов.
Фото: телеграм-канал Олега Синегубова
По данным властей, в течение суток под обстрел попали Волчанск, Купянск, Двуречная и другие населенные пункты Чугуевского, Купянского и Харьковского районов.
Синегубов заявил, что огонь велся в основном по частной жилой застройке. Многие дома повреждены и разрушены, в некоторых начались пожары.
«В Волчанске пострадала женщина 51 год. Получила необходимую медицинскую помощь на месте», — отчитался глава администрации.
Ранее сегодня стало известно, что число жертв ракетного удара по жилому дому в Краматорске возросло до четырех человек.
«Спасатели извлекли из-под завалов тело погибшей женщины», — написал мэр города.
Глава Донецкой военной областной администрации Павел Кириленко ранее сообщил, что спасатели уже разобрали 85% завалов разрушенной многоэтажки в центре Краматорска. Тогда же он уточнил, что на момент удара в доме находилась женщина, которую считали без вести пропавшей.