Число жертв ракетного удара по жилому дому в Краматорске возросло до четырех человек

Число жертв ракетного удара российских войск по жилому дому в Краматорске в Донецкой области Украины возросло до четырех человек, сообщил мэр города Александр Гончаренко в фейсбуке.

«Спасатели извлекли из-под завалов тело погибшей женщины», — написал он.

Глава Донецкой военной областной администрации Павел Кириленко ранее сообщил, что спасатели уже разобрали 85% завалов разрушенной многоэтажки в центре Краматорска. Тогда же он уточнил, что на момент удара в доме находилась женщина, которую считали без вести пропавшей.