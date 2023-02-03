Число жертв ракетного удара по жилому дому в Краматорске возросло до четырех человек

Число жертв ракетного удара российских войск по жилому дому в Краматорске в Донецкой области Украины возросло до четырех человек, сообщил мэр города Александр Гончаренко в фейсбуке.
«Спасатели извлекли из-под завалов тело погибшей женщины», — написал он.
Глава Донецкой военной областной администрации Павел Кириленко ранее сообщил, что спасатели уже разобрали 85% завалов разрушенной многоэтажки в центре Краматорска. Тогда же он уточнил, что на момент удара в доме находилась женщина, которую считали без вести пропавшей.
Фото: Александр Гончаренко / фейсбуке
Жилой дом в Краматорске попал под обстрел в ночь на 2 февраля. В результате ранены оказались минимум 18 жителей, из них восемь госпитализированы.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал произошедшее «очередным терактом преступников и террористов из России». «Жилой дом, ракетный удар. Погибли и находятся под завалами мирные люди. Это не повторение истории, это ежедневная реальность жизни нашей страны. Страны, которая территориально граничит с абсолютным злом», — заявил тогда президент Украины Владимир Зеленский.
В тот же день днем, как сообщил Кириленко, российские военные вновь ударили по Краматорску, по меньшей мере пять человек оказались ранены. По его словам, две ракеты «повредили 13 двухэтажек, три четырехэтажки, детскую поликлинику и школу, гаражи и автомобили».