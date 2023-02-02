В Севастополе семь человек погибли в результате пожара в бытовках для строителей трассы «Таврида»

Ночью в Севастополе произошел пожар в двухэтажном жилом строительном модуле на улице Нефтяная, заявили в МЧС. В результате пожара погибли семь человек, как минимум двое госпитализированы, сообщают ТАСС и РИА Новости.
В бытовках жили строители федеральной трассы «Таврида».
Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило в 2:19, около 7:47 его потушили. Спасатели разбирают конструкции здания.
Как заявили в региональном СК, в строительном модуле проживали более 100 рабочих. Возбуждено уголовное дело.
Что стало причиной пожара, не уточняется.
Трасса «Таврида» — автомобильная дорога протяженностью 250,7 км, соединяющая Керчь, Феодосию, Белогорск, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь. Строительство трассы началось в 2017 году, в 2020 году ее официально открыли. Затем было принято решение построить еще один этап «Тавриды» — из Севастополя в город Инкерман. Завершение работ запланировано на 2023 год.