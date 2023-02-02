В Севастополе семь человек погибли в результате пожара в бытовках для строителей трассы «Таврида»

Ночью в Севастополе произошел пожар в двухэтажном жилом строительном модуле на улице Нефтяная, заявили в МЧС. В результате пожара погибли семь человек, как минимум двое госпитализированы, сообщают ТАСС и РИА Новости.

В бытовках жили строители федеральной трассы «Таврида».

Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило в 2:19, около 7:47 его потушили. Спасатели разбирают конструкции здания.