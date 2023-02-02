Суд заменил полковнику из Подмосковья условный срок на реальный по делу о «призывах к экстремистской деятельности»

Красногорский городской суд Московской области заменил полковнику в запасе и активисту Михаилу Шендакову, осужденному по делу о возбуждении ненависти и призывах к экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282; ч. 2 ст. 280 УК), условный срок на реальный. Об этом «ОВД-Инфо» сообщила его жена Марина Шендакова.

Суд назначил Шендакову два с половиной года лишения свободы. Дело против полковника возбудили из-за его ролика «Сурков обещал Донбассу войну!» на ютубе.

20 февраля суд проведет заседание о замене еще одного условного срока Шендакову — по делу о видео с анекдотом о росгвардейце и хирурге — реальным.