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Суд заменил полковнику из Подмосковья условный срок на реальный по делу о «призывах к экстремистской деятельности»

Красногорский городской суд Московской области заменил полковнику в запасе и активисту Михаилу Шендакову, осужденному по делу о возбуждении ненависти и призывах к экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282; ч. 2 ст. 280 УК), условный срок на реальный. Об этом «ОВД-Инфо» сообщила его жена Марина Шендакова.

Суд назначил Шендакову два с половиной года лишения свободы. Дело против полковника возбудили из-за его ролика «Сурков обещал Донбассу войну!» на ютубе.

20 февраля суд проведет заседание о замене еще одного условного срока Шендакову — по делу о видео с анекдотом о росгвардейце и хирурге — реальным.

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Полковника задержали 31 января, сейчас он находится в ИВС в Красногорске. По словам жены, затем его планируют перевести в СИЗО-2 подмосковном Волоколамске.

Ранее Шендакова дважды привлекался к административной ответственности по делам о «дискредитации» российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). По одному из них суд назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей. Решение о наказании по второму протоколу пока неизвестно.

Как отмечает «ОВД-Инфо», административные нарушения иногда используются как повод для замены условного наказания реальным.

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