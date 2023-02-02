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СМИ: журналиста «Новой газеты Европа» Илью Азара проверяют на «дискредитацию» армии

Следователи проверяют журналиста «Новой газеты Европа» на предмет «дискредитации» российской армии из-за поста в соцсетях. Об этом сообщили Baza и РИА Новости со ссылкой на источники.

Илья Азар. Фото: соцсети

Илья Азар. Фото: соцсети

«Азар в июне в одной из соцсетей опубликовал пост, в котором всячески дискредитировал российских военных. Действия журналиста квалифицируются как деяние, попадающее под действие статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию армии)», — рассказал источник РИА Новости.

Baza уточняет, что поводом послужил пост журналиста на странице в фейсбуке, приуроченный к 100 дням войны.

«100 (сто) дней этой безумной, бессмысленной, омерзительной войны. Нечего нового сказать, поэтому остается только повторить: немедленно остановите войну, сволочи, прекратите убивать детей, стариков, женщин, мужчин в Украине и уничтожать будущее нашей страны», — написал тогда Азар.

Телеграм-канал также утверждает, что проверку начали в Следственном управлении по Центральному административному округу Москвы 1 февраля.

Сам журналист не знает подробностей ситуации.

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За лето Азара дважды оштрафовали по статье о «дискредитации» армии (ч.1, ст. 20.3.3 КоАП). В первый раз — на 60 тысяч рублей в июле, второй — на 50 тысяч рублей в августе. По ст. 280.3 УК РФ, которую ввели в марте этого года, повторное привлечение по делу о дискредитации в течение одного года может грозить лишением свободы до трех лет.

В конце августа с журналиста также взыскали две тысячи рублей по делу о демонстрации экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП) за пост с символикой «Умного голосования».

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