С футболиста «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда сняли обвинение в попытке изнасилования

Прокуратура Великобритании (CPS) сняла с 21-летнего футболиста «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда обвинения в попытке изнасилования и нападении. Об этом сообщает «Би-би-си».

В CPS заявили, что обвинения были сняты в связи с отказом ключевых свидетелей принимать участие в деле. «В данном случае сочетание отказа ключевых свидетелей и наличие новых материалов дела означает, что больше нет реальной перспективы вынесения обвинительного приговора. В этих обстоятельствах мы обязаны прекратить дело», — заявил представитель ведомства.

Гринвуда арестовали год назад, в январе 2022, после того как девушка спортсмена Хэрриет Робсон опубликовала несколько фото и видео, на которых видны следы от побоев, и заявила, что их ей нанес Гринвуд. Фотографии запечатлели гематомы на разных частях тела — на руках, ногах, ягодицах и лице. Робсон также опубликовала видео, на котором по ее лицу и телу стекает кровь. Она сопроводила этот пост словами «для всех, кто хотел знать, что Мэйсон Гринвуд делает со мной на самом деле».

Кроме того, девушка выкладывала в сеть запись ее разговора с Гринвудом, на которой слышно как тот грубо к ней пристает и требует секс. На аудио Робсон несколько раз повторяет, что не хочет вступать в половую связь с футболистом. При этом слышно как спортсмен все равно требует от девушки «задрать ноги» и заявляет, что ему нет дела до ее желаний. «Я попросил тебя вежливо, и ты отказалась. Что мне теперь, по-твоему, делать?», — так Гринвуд отвечает на возражения девушки.