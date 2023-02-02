Нацполиция Украины задержала двух мужчин, которые насиловали и унижали девушек на видео, а затем выкладывали это в сеть

1 февраля активистка и режиссерка Ярослава Кравченко опубликовала у себя в фейсбуке историю (сейчас пост удален по требованию соцсети) от подписчицы о том, что в Киеве группа молодых людей устраивает вечеринки, на которых приглашенным девушкам предлагают алкоголь и психотропные препараты. Девушек затем, по словам подписчицы, оскорбляют, унижают, насилуют и снимают происходящее на видео.

В Киеве Нацполиция задержала двух молодых людей по делу об изготовлении и распространении порнографических материалов (ч. 3 ст. 301 УКУ). Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

В тот же день Андрей Ярина, 19-летний блогер, утверждающий, что причастен к «пьяным вечеринкам», опубликовал видео, в котором рассказал, что не считает организацию таких мероприятий противозаконной.

«В принципе, мне этот хайп тоже как бы нравится, я понимаю, что ничего мне за это не будет. Максимум какие-то неадекватные люди, не знающие ситуации, могут прийти меня отпиздить — это максимум. По закону у меня все классно, я же говорю — я как бы посоветовался и все выкупаю», — заявил он.

Вечером 1 февраля Нацполиция провела обыски в домах у организаторов вечеринок в Киеве и Ивано-Франковской области.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил сотрудников полиции за расследование этого дела. «Отдельно хочу сегодня поблагодарить работников Национальной полиции Украины, которые быстро отреагировали на позорные факты, о которых стало известно вчера… Факты издевательств над девушками. Есть первые задержания злоумышленников. Процессуальные действия продолжаются. Насилию в Украине места не будет», — сказал он.