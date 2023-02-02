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ПодкастОбщество

Как расследуются преступления против половой неприкосновенности детей в России и мире

Подкаст «Что нового?»

Сексуальное преступление против несовершеннолетних — одно из самых страшных злодеяний, которое жестоко наказывается в любой стране мира.

Иногда эти дела настолько запутанные, что кажется, до истины не возможно докопаться.

В таких делах, при отсутствии документальных подтверждений домогательств, иногда единственным доказательством вины насильника становятся слова ребёнка, которые очень сложно проверить.

В спецвыпуске подкаста «Что нового?» спецкор «Новой газеты Европа» Ирина Кравцова рассказывает историю семьи цирковых артистов и разбирается в том, как в России и мире расследуются «педофильские дела» и можно ли в них докопаться до истины.

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