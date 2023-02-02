На Сахалине мужчина умер после того, как полицейский пытался привести его в сознание ударом электрошокера

В Сахалинской области возбудили уголовное дело по факту смерти 40-летнего Дмитрия Караня после того, как полицейский ударил его электрошокером. Об этом сообщает Следственное управление СК по региону.

По данным следствия, Карань пришел в кафе, выпил и потерял сознание. Впоследствии его доставили в больницу, где, «не смотря на оказанную ему медицинскую помощь скончался от закрытой черепно-мозговой травмы».

«Когда мужчина потерял сознание, то работники заведения вызвали сотрудников полиции, один из которых попытался привести потерпевшего в чувство, применив спецсредство (электрошокер)», — говорится в заявлении СК.

В отношении сотрудника ОМВД России по Анивскому городскому округу возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. «б» ч. 3 ст. 286 УК). Также возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 4 ст. 111 УК).