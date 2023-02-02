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На Сахалине мужчина умер после того, как полицейский пытался привести его в сознание ударом электрошокера

В Сахалинской области возбудили уголовное дело по факту смерти 40-летнего Дмитрия Караня после того, как полицейский ударил его электрошокером. Об этом сообщает Следственное управление СК по региону.

По данным следствия, Карань пришел в кафе, выпил и потерял сознание. Впоследствии его доставили в больницу, где, «не смотря на оказанную ему медицинскую помощь скончался от закрытой черепно-мозговой травмы».

«Когда мужчина потерял сознание, то работники заведения вызвали сотрудников полиции, один из которых попытался привести потерпевшего в чувство, применив спецсредство (электрошокер)», — говорится в заявлении СК.

В отношении сотрудника ОМВД России по Анивскому городскому округу возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. «б» ч. 3 ст. 286 УК). Также возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 4 ст. 111 УК).

Фото: Дмитрий Карань с младшим сыном/«Сибирь.Реалии»

Фото: Дмитрий Карань с младшим сыном/«Сибирь.Реалии»

Мать погибшего Марина Карань рассказала изданию «Сибирь.Реалии», что Дмитрий отмечал в кафе день рождения друга.

«Как говорят его друзья, он неудачно упал, ударившись головой об пол, сразу потерял сознание. Они просили вызвать скорую, но бармен почему-то набрал полицию. Вместо помощи полицейский несколько раз ударил Диму шокером! Его друзья сказали мне, что именно от этого, вероятнее всего, погиб Дима», — сообщила Марина.

«Мой сын 10 часов лежал на полу в этом "Медведе". И никто ему не помог», — сказала мать Дмитрия.

По словам брата погибшего, Карань приходил в сознание, но после этого полицейский сказал, что тот «хрипит, как пьяный» и ударил его трижды шокером.

«В больнице причиной смерти указали "закрытую черепно-мозговую травму", но как же то, что его после падения били шокером и 10 часов смотрели, как он умирает? Ведь после приезда скорой Дима был еще жив, в коме, но жив», — отмечает брат Дмитрия.

Друзья, с которыми Карань отмечал день рождения, после угроз полиции обвинить их в убийстве уехали из кафе и не проследили, оказал ли кто-то Дмитрию медицинскую помощь.

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29 января полицейские задержали Сергея Шамрина за мелкое хулиганство. Когда автомобиль с задержанным подъехал к отделу полиции, Шамрин уже был мертв. Врачи диагностировали у него перелом шейного позвонка.

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