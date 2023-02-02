Команда Навального выпустила расследование о европейской недвижимости единороссов, осуждающих уехавших из страны россиян

Команда политика Алексея Навального выпустила расследование, в котором рассказала о европейской недвижимости членов партии «Единая Россия», критикующих НАТО и осуждающих уехавших из России граждан.

У депутата Олега Морозова расследователи обнаружили виллу «Калифорния» в Черногории. Дом записан на его родную сестру Ольгу Насибуллину, говорится в публикации. Найти виллу удалось благодаря «Google Картам» — на одном из снимков дома видна машина с российскими номерами, которая, согласно официальной информации, принадлежит парламентарию.

Вилла Морозова. Скриншот: команда Навального

«Морозов предлагает бомбить Киев, уехавшим россиянам выдавать статус нежелательной персоны, а западных политиков выкрадывать и вывозить их насильно в Россию на суд», — говорится в расследовании. Помимо этого, депутат называет НАТО угрозой для России, а Черногории предрекает полное разрушение экономики. Депутат Олег Матвейчев, который состоит в Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, праздновал свадьбу дочери Лидии Слуцковски в Барселоне, утверждают расследователи. Им удалось найти фотографии и видео мероприятия.

Матвейчев с дочерью. Скриншот: YouTube

Сама девушка живет в Женеве и работает в международной организации, которая занимается проблемами этики, говорится в публикации. Помимо этого, в расследовании утверждается, что ей перечисляет зарплату фонд «Время», учредителем которого является Матвейчев, а руководителем — его 74-летняя мать. Организация якобы занимается предвыборными компаниями «Единой России», за 2021 и 2020 год фонду перечислили на это 285 миллионов рублей, сообщает команда Навального.

Скриншот: команда Навального

При этом Матвейчев называет уехавших из страны россиян иудами, а НАТО — «раковой опухолью на теле планеты». Он также призывал давить оппозицию танками. «Нам надо, чтобы у нас выросли дети, которые никогда не слышали фамилию Гребенщикова или Пугачевой», — заявил он однажды. Еще один фигурант расследования — политолог Константин Костин, координатор экспертного совета «Единой России». Ему принадлежит участок с виллой и оливковой рощей в Тоскане, записанный на жену Ольгу Костину, утверждают авторы расследования. Площадь владений составляет почти два гектара. Помимо этого, политологу также принадлежит кабриолет Fiat 124, который стоит около 25 тысяч евро, говорится в публикации.

Скриншот: команда Навального

«[Костин] буквально сколотил состояние на борьбе с Алексеем Навальным. <…> Когда его почту взломали несколько лет назад, там нашлись какие-то сумасшедшие сметы, которые он относил в администрацию президента, и целый "план борьбы с Навальным"», — написано в расследовании. Согласно опубликованной тогда информации, политолог предлагал внедрить агентов в ФБК, суды, а также придумал схему с «подставными пожертвованиями» — когда человек жертвует Навальному большую сумму, но затем «разочаровывается» в политике и подает на него в суд. Общую стоимость владений Костина команда Навального оценивает в один миллион евро.