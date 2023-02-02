Economist: Россия за год опустилась на 22 строчки в мировом индексе демократии

Согласно исследованию британского журнала The Economist, по итогам 2022 года Россия заняла 146-е место из 167 в рейтинге «Индекс демократии».

Для составления рейтинга оценивались пять показателей: политический плюрализм и избирательный процесс, работа правительства, участие граждан в политической жизни своей страны и наличие гражданских свобод.

В России зафиксирован самый большой «демократический упадок» — она набрала 2,28 балла из 10 и за год опустилась на 22 строчки.

Последний анализ показал, что почти половина (45,3%) населения мира живет в более-менее демократичные условиях, в то время как более трети (36,9%) живут в условиях авторитарного режима. Отмечается, что ситуация практически не изменилась в сравнении с прошлым годом, хотя после отмены ограничений, связанных с пандемией коронавиурса, ожидалось улучшение показателей.

Самой демократической страной стала Норвегия. Она получила 9,81 балла из 10. На втором месте оказалась Новая Зеландия (9,61), на третьем — Исландия (9,52). Последнее место (167) в рейтинге занял Афганистан, на 166-м месте — Мьянма, на 165-м — КНДР. Украина занимает 87-е из 167 мест.