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Bloomberg: Германия может выделить до €17 млрд на усиление противоракетной обороны

Германия ведет переговоры с несколькими оборонными компаниями о создании многоуровневой cистемы противоракетной обороны (ПРО), стоимость которой может составить €17 млрд. Об этом пишет Bloomberg.

В частности, правительство Олафа Шольца ведет переговоры с баварским производителем Diehl Defence о закупке до восьми противоракетных систем IRIS-T. Общая сумма контракта может составить до €3 млрд, утверждают собеседники издания.

Также Германия хочет закупить израильскую систему ПРО Arrow 3 производства Israel Aerospace Industries и американские Patriot. На них выделены по €4 млрд и €10 млрд соответственно.

Представитель министерства обороны Германии отказался комментировать детали переговоров, но подтвердил, что переговоры продолжаются, в том числе, с компанией Diehl по поводу систем IRIS-T.

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В октябре 2022 года, по данным Spiegel, 12 стран Евросоюза выразили готовность подписать письмо о намерении создать общеевропейскую систему противовоздушной обороны (ПВО).

Идея о создании такой системы принадлежит канцлеру Германии Олафу Шольцу. Документ о намерении создать общеевропейскую систему противовоздушной обороны Sky Shield («Небесный щит») подписали Бельгия, Великобритания, Финляндия, Норвегия, Болгария, Румыния, Словакия, Словения, Чехия, Венгрия, Литва, Латвия, Эстония и Нидерланды.

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