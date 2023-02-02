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Агентство США по международному развитию объявило о передаче $135 млн на восстановление экономик Украины и Молдовы

Агентство США по международному развитию (USAID) передаст $135 млн на восстановление экономики Украины и Молдовы, говорится в заявлении, опубликованном на сайте USAID.

Еще $18 млн направят на поддержку гражданского общества и независимых СМИ в России. Деньги будут выделены из американо-российского инвестиционного фонда (The U.S. Russia Investment Fund, TUSRIF).

«Нападение Кремля на украинский народ разрушило экономику Украины, которая, как ожидается, сократится в этом году более чем на 45%. На Молдову также серьезно повлияли побочные эффекты войны, в том числе повышенная инфляция, которая привела к росту стоимости жизни», — говорится в заявлении.

Незамедлительная поддержка Украины и Молдовы имеет решающее значение для укрепления обеих стран, так как «они защищаются от путинской агрессии», подытожили в USAID.

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Американо-российский инвестиционный фонд был основан в 1995 году и финансировался Конгрессом США. В 2008 году он был реорганизован в американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию (USRF).

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