В Курской области отменили концерт Инстасамки, так как тексты ее песен «идут вразрез с культурной политикой региона»

На территории Курской области отменили концерты рэп-исполнителей Дарьи Зотеевой (Инстасамка) и Олега Еропкина (Маникен), так как тексты их песен не соответствуют «культурной политике региона». Об этом рассказали ТАСС в министерстве культуры Курской области.

«Концертные выступления артистов Инстасамка и Маникен отменены на территории региона. Тексты коллективов спекулируют темами девиантного поведения, экстремизма, радикализма, содержат тематику, вредящую духовно-нравственному воспитанию молодежи и имени региона, идут вразрез с культурной политикой Курской области», — заявили в ведомстве.

Выступления были запланированы на 2 апреля.

Ранее концерт Зотеевой также отменили в Пятигорске. Как объяснил мэр города Дмитрий Ворошилов, соответствующие просьбы поступили от местных жителей. Глава Пятигорска, в свою очередь, рекомендовал концертной площадке отменить выступление. Ворошилов также обратился к правоохранительным органам «с просьбой проведения проверки организации вышеуказанного концерта».

В мае Кировский районный суд Санкт-Петербурга запретил клип CMH и Инстасамки на песню «АУЕ» за пропаганду философии «воров в законе» и тюремных «понятий».

Сама Инстасамка уехала из России в апреле прошлого года. Сейчас она проживает в Объединенных Арабских Эмиратах, но продолжает гастролировать по России.