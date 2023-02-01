Суд согласился вызвать Лаврова, Конашенкова и Небензю в качестве свидетелей по делу о «фейках» против активиста Дмитрия Иванова

Суд удовлетворил ходатайство защиты автора телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова, обвиняемого в «фейках», о привлечении главы МИД Сергея Лаврова, представителя Минобороны России Конашенкова и представителя РФ в ООН Василия Небензи в качестве свидетелей. Об этом сообщается в телеграм-канале, посвященному делу.

Во время нового заседания в Тимирязевском районном суде Москвы адвокат Мария Эйсмонт объяснила, что Лавров, Конашенков и Небензя являются с юридической точки зрения свидетелями, так как их точка зрения презюмируется в качестве единственно верной.

Тем временем судья Пугачева продлила срок содержания Иванова в СИЗО еще на три месяца.

Иванов просил изменить меру пресечения на домашний арест. Он настаивал на бессмысленности пребывания в СИЗО и говорил, что без доступа к информации ему невозможно полноценно готовиться к заседаниям. Эйсмонт отметила, что Иванов не представляет общественную опасность и не намерен скрываться.