Адвокат: конвоир избил в суде автора телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова. Силовик угрожал ему изнасилованием

Автора телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова, обвиняемого по делу о «фейках» про российскую армию, избил конвоир после заседания 18 января Тимирязевского районного суда Москвы. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката Марию Эйсмонт.
Конвоир, как заявила адвокат, «довольно грубо» ворвался в «аквариум» к Иванову и попытался его оттуда вытащить. Затем Иванов попросил сотрудника дать ему дослушать «две минуты», но тот заломал ему руки и увел, рассказала Эйсмонт изданию.
Как потом рассказал Иванов адвокату, конвоир спустил его по лестнице, выключил видеорегистратор и избил по голове и ребрам, а также заламывал руки за спину. Также, по словам автора телеграм-канала «Протестный МГУ»,
силовик пытался опустить его головой в унитаз и угрожал, что «введет ему палку в анальное отверстие»,
а второй сотрудник «наблюдал» за этим и «бездействовал».
Эйсмонт предположила, что Иванова били, чтобы «не оставить следов». Врач в СИЗО зафиксировал у него небольшие гематомы на запястьях.
Как писал телеграм-канал «Тюремный МГУ», конвоир «нанес множественные удары дубинкой по голове и ребрам, сильно затянул наручники (остались гематомы на запястьях), угрожал изнасилованием».
Иванова обвиняют в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании российских вооруженных сил (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Его арестовали в июне 2022 года. Следствие сочло «фейками» сообщения об убийствах мирного населения и разрушении гражданской инфраструктуры Украины, а также отказ называть войну «специальной операцией».