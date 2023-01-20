Адвокат: конвоир избил в суде автора телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова. Силовик угрожал ему изнасилованием

Автора телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова, обвиняемого по делу о «фейках» про российскую армию, избил конвоир после заседания 18 января Тимирязевского районного суда Москвы. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката Марию Эйсмонт.

Конвоир, как заявила адвокат, «довольно грубо» ворвался в «аквариум» к Иванову и попытался его оттуда вытащить. Затем Иванов попросил сотрудника дать ему дослушать «две минуты», но тот заломал ему руки и увел, рассказала Эйсмонт изданию.

Как потом рассказал Иванов адвокату, конвоир спустил его по лестнице, выключил видеорегистратор и избил по голове и ребрам, а также заламывал руки за спину. Также, по словам автора телеграм-канала «Протестный МГУ»,