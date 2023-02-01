Студента из Барнаула приговорили к 16 годам колонии за «подготовку терактов». ФСБ считает, что он планировал взорвать мечеть

Бывшего студента из Барнаула, 22-летнего Макара Пучкова приговорили к 16 годам лишения свободы за «прохождение обучения для проведения терактов», пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Алтайскому краю.

Первые три года осужденный будет отбывать в тюрьме, оставшиеся 13 лет — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен один год ограничения свободы после отбытия срока наказания.

Пучкова признали виновным по статьям о прохождении обучения в целях терроризма (статья 205.3 УК), незаконном хранении и изготовлении взрывчатых и взрывных устройств (часть 1 статьи 222 УК, часть 1 статьи 223 УК). Молодой человек признал вину.

В уголовном деле говорится, что в начале 2021 года студент стал интересоваться террористическими группировками, способами планирования и проведения терактов, методами маскировки и принципами конспирации. Кроме того, согласно материалам уголовного дела, Пучков «проникся идеями расового превосходства будучи подростком, изучал труды идеологов национализма, скопировав их в свой ноутбук».

По данным следствия, Пучков, «разделяющий националистические взгляды, планировал взрывы в местах массового пребывания мусульман и миграционного центра, изучая азы подрывного дела в интернете». «Коммерсант» пишет, что студента задержали в 2021 году, когда он планировал поджечь автомобиль в Барнауле.

Силовики считают, что объектами для нападения студента могли стать мечеть, миграционный центр, офис фирмы, занимающейся оформлением документов для иностранных граждан, ларек, торгующий специями на территории рынка, и павильон по продаже овощей и фруктов. Тем временем, полагает следствие, у студента «завязалась интернет-переписка с представителем украинской националистической организации».