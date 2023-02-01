Полиция оцепила офис петербургского отделения «Яблока» из-за сообщения о минировании

В Санкт-Петербурга полицейские пришли в офис регионального отделения партии «Яблоко». Об этом заявили в «Яблоке».

Сотрудники полиции оцепили здание, по их словам, из-за сообщения о минировании.

«Всех партийцев вывели на улицу. Как раз в это время в офисе шла работа над избирательной документацией для кандидатов от партии на довыборы в двух муниципальных образованиях Петербурга, которые пройдут 9 апреля», — говорится в телеграм-канале отделения партии.

Представители «Яблока» отмечают, что вчера в этом здании открылась выставка антивоенных картин Елены Осиповой. В этот же день прошел традиционный вечер писем политическим заключенным.