Полиция оцепила офис петербургского отделения «Яблока» из-за сообщения о минировании

В Санкт-Петербурга полицейские пришли в офис регионального отделения партии «Яблоко». Об этом заявили в «Яблоке».
Фото: Санкт-Петербургское региональное отделение партии «Яблоко»
Сотрудники полиции оцепили здание, по их словам, из-за сообщения о минировании.
«Всех партийцев вывели на улицу. Как раз в это время в офисе шла работа над избирательной документацией для кандидатов от партии на довыборы в двух муниципальных образованиях Петербурга, которые пройдут 9 апреля», — говорится в телеграм-канале отделения партии.
Представители «Яблока» отмечают, что вчера в этом здании открылась выставка антивоенных картин Елены Осиповой. В этот же день прошел традиционный вечер писем политическим заключенным.
Полицейские забирают картины Елены Осиповой из офиса «Яблока» в Санкт-Петербурге
Выставка работа Осиповой открылась вчера. На экспозиции «МИРный арт-протест» представлены баннеры, с которыми женщина выходила в одиночные пикеты с 2002 года, отмечает Sota.
Фото: «Яблоко»