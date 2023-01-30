Широка шпана моя родная

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров нанес официальный дружественный визит правителю Королевства Эсватини (до 2018 года — королевства Свазиленд) Мсвати Третьему. Это государство — один из последних оставшихся союзников России, а с 2016 года — еще и ее военный партнер. Как личностные качества президента Путина повлияли на то, что Россия осталась с теми союзниками, с которыми осталась, какие лидеры могут прийти к власти в РФ после Путина, что будет с этой страной после военного поражения, — рассказывает Владислав Иноземцев.

Владислав Иноземцев российский экономист, социолог и политический деятель

«В российской внешней политике главное не то, что она противоестественна. Главное — что она неэффективна» — Я посмотрела, как голосовали в ООН страны, которые Россия считает дружественными. Например, страны Африки, голосовавшие на стороне России или воздержавшиеся, получали в 2022 году большие кредиты. — Подкуп Россия применяла и раньше: достаточно вспомнить 2008 год, когда российские представители всюду бегали и пытались найти тех, кто признает Южную Осетию и Абхазию. Никарагуа в те дни «обломился» 1 миллиард долларов, Науру сторговали за 50 миллионов, но больше никого особо не нашлось. В этом нет ничего уникального, голоса мелких периферийных и неблагополучных государств покупаются везде и всюду по разным поводам. Посмотрите, сколько скандалов связано с этим при голосовании в Олимпийском комитете, в футбольных ассоциациях, — это всё поставленный на поток процесс. — Вы хотите сказать, что это практикует не только Россия? — Конечно, не только Россия. — Почему с Украиной такую тактику Россия начала использовать только тогда, когда президент Янукович уже готовился подписаться под Евроассоциацией? Почему только тогда Украине быстренько дали пять миллиардов кредита, а до этого ее только пугали и обещали отключить газ? — Это не совсем так. К Януковичу как раз было всегда очень теплое отношение. Самый странный просчет российской дипломатии по поводу Украины случился не в 2013–2014 годах, а во время выборов 2004 года, когда казалось, что Янукович выиграет, а он проиграл. Тогда в промежутке между первым и вторым турами Кремль выдал Украине безумные авансы на газ, обещал украинцам 6 месяцев проживания в России без регистрации, были еще какие-то «пряники». Янукович проиграл, и начало правления президента Виктора Ющенко в итоге пришлось на время российского газа по 50 долларов за тысячу кубов и прочих «коврижек». То есть идея подкупа всегда была в арсенале у российской власти в том числе и в отношении Украины.

Фото: Vincent Mundy / Bloomberg / Getty Images

— Но что тогда, что в 2013 году денег давали Януковичу, который уже и так был лоялен. Почему при Ющенко не пробовали расположить к себе Украину и украинцев с помощью таких же методов? — Это вообще особая тема — как Россия ведет свою внешнюю политику. В отличие от многих других международных игроков, она никогда не ставит на аутсайдеров. Хотя возможностей всегда была масса. Можно было много раз поставить на человека, не находящегося у власти и не облагодетельствованного этой властью, но идущего в восходящем тренде. Можно было помочь его успехам, а потом воспользоваться его потенциалом. Но этого никогда не делалось. — Почему? — Видимо, это такой подход: мы разговариваем только с людьми, наделенными властью. А ничего, связанного с подрывом власти, мы делать не будем. Почему — не знаю. Это странный подход. Можно было бы играть во многих местах и достаточно успешно, если бы не он. — Речь же не идет о подрывах власти. Вы привели пример с Виктором Ющенко: он уже избран, нет никакого подрыва власти. Почему не строить отношения с ним? — Это было невозможно в принципе.

Его победа воспринималась Путиным как личное оскорбление. Путин несколько раз сам летал в Киев — агитировал за Януковича; всё было обговорено, и вот это всё провалилось.

Причем это был первый случай, когда в Кремле поняли, что существует реальная опасность продвижения «оранжевых революций», которые начались в Сербии, а тут пришли в Украину. Ющенко в принципе был лично для Путина страшным раздражителем. — Выбрал своего президента украинский народ, армянский, грузинский. Какое вообще дело до этого лично Путину? — Ну как — какое дело? Я — такой великий, я хотел другого, еще недавно Украина была моей провинцией, с чего она взяла, что может сама кого-то выбирать? Многие тогда говорили, что страны СНГ суверенны, но не независимы. Это была основная доктрина Путина. И вдруг начались такие вещи. А чем Саакашвили, когда он пришел к власти, был так уж противен России? Да ничем. Но он решил продвигать реформы, Россия к этому относилась скептически. Кроме того, Саакашвили обозвал Путина коротышкой, — и понеслось. И тут примерно то же самое: вы нашего мнения не послушались, кого-то себе выбрали, с чего это вдруг?

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— Советский Союз, у которого было много союзников, разве не так действовал? — В Советском Союзе всё делалось скорее постфактум. Кубинскую революцию, допустим, в СССР полностью проморгали. Когда Кастро пришел к власти, ему даже не сразу начали помогать. Но таким был советский подход: вы выжидаете, пока кто-то не скажет, что хочет быть вашим союзником, и только тогда уже бежите с мешками денег. При этом СССР никогда не строил внешнюю политику только на том, чтобы заплатить. Была еще идеология: если какая-то страна выбирала социалистический путь развития, ей обещали помощь. К тому же у СССР возможностей в этом смысле было больше, чем у сегодняшней России. Хотя союзники не покупались деньгами так откровенно, как сейчас, в целом помощь им была намного существеннее, — в итоге стоимость «покупки» была никак не меньше. Сейчас всё это свелось только к выписыванию чека или к чемодану с налом. Но это не то, что так уж особо выделяет Россию среди остальных держав. В российской внешней политике главное ведь не то, что она противоестественна. Главное — что она неэффективна.

Премьер-министр Кубы Фидель Кастро и генсек СССР Никита Хрущев во время встречи В ООН, Нью-Йорк, 1960 год. Фото: Underwood Archives / Getty Images

— Почему Советский Союз искал разные методы, а современная Россия только «выписывает чек»? — Советский Союз был одной из двух главных сверхдержав. Между Советским Союзом и Соединенными Штатами противостояние имело не национальный характер. То есть СССР на тот момент имел идеологию — и не имел национальной принадлежности. СССР и США — это были две страны, у которых даже в названиях не присутствовало признака этничности. При этом каждая представляла собой глобальный международный проект. США — это свобода, права человека, международная торговля, экономическое развитие. СССР — социализм, светлое будущее, национально-освободительное движение и так далее. При этом Советский Союз имел возможности не то чтобы подкупа, но союзничества с другими странами. Очень разные возможности. Он мог поставлять технологии, оборудование, советские специалисты сидели в разных странах. И так далее. Это была такая комплексная система. Сейчас это всё деградировало. Мы можем только кричать: это была наша зона интересов, пока туда не пришло НАТО. И можем давать деньги, причем даже не экономикам других стран, а отдельным фигурантам, — в надежде на то, что они на что-то повлияют.

И раз за разом мы на этом ошибаемся. Потому что деньги они берут, но ни на что не влияют. А идеологии и перспектив за нами нет вообще никаких.

Ясно, что страна катится назад. И кто захочет объединяться с ней? Кто захочет быть союзником того, кто экономически деградирует? — Но не всегда же так было. Был ведь в современной российской истории период, когда страна была богаче, чем Советский Союз? Хотя бы потому, что здесь рыночная экономика. — Боюсь, что такого периода не было. Было время, по крайней мере, в 2006–2014 годах, когда россияне жили заведомо лучше, чем советские люди. Может быть, оно даже продолжается и по сей день. А что касается богатства и возможностей страны — тут я сильно сомневаюсь. Взять хотя бы тот факт, что в 1970-е СССР был одним из крупнейших «распространителей» технологий: продавал машины и оборудование, строил заводы, плотины и электростанции, и так далее. После 1991 года Россия уже больше не была таким «лучом света в темном царстве», перспективы развития не связывал с ней ровным счетом никто. Ну, строим мы сейчас пару атомных станций в Бангладеш и Венгрии, и что? — Насколько в мире вообще распространена нынешняя российская тактика, когда покупаются не страны-союзники, а конкретные личности в этих странах? То есть не школы строим в Афганистане, а даем денег условному Шрёдеру или условному Януковичу? — Это как раз, по-моему, свидетельство упадка влияния. Вы уже не можете купить страну, вы не можете предложить другому государству что-то выдающееся на перспективу, поэтому переходите к разговору на личном уровне в надежде на то, что некие люди сумеют каким-то образом добиться успеха и поставить его фактически вам на службу. Хотя, на мой взгляд, это имеет место не только в случае с Россией, только не столь гротескно. «Мы получили систему, в которой выскочки стали главными акторами» — У Путина был раньше еще и собственный инструментарий для «вербовки» союзников. В книге «Мистер Путин. Оперативник в Кремле», которую вы мне прислали, авторы пишут, что его особый навык — умение обаять собеседника. И многие политические деятели признавались, что попали под обаяние Путина. Почему он перестал использовать этот инструмент? — Да, многие говорят, что Путин мог встречаться с людьми, которые не испытывали к нему никаких симпатий, и очень быстро перетаскивал их на свою сторону. И если они расставались не друзьями, то, по крайней мере, в гораздо лучшем настроении, чем при встрече. Почему он перестал это делать? Судя по всему, исчезла загадочность, которая это обеспечивала. И ни у кого, видимо, не осталось ощущения, что это рациональный, разумный человек. Его обаяние может действовать при прочих равных, а сейчас оно уже исчезло. — Вы верите, что оно действительно было? — Без сомнений. — Это качество у него врожденное или их в КГБ этому учили? — Думаю, что это качество приобретенное. Всё-таки Путин пришел к власти относительно случайно. И на первых порах он, безусловно, хотел иностранным политикам нравиться. Если говорить о том, как он вел себя в общении с американцами, с европейцами, — примерно до 2003 года, — то это были почтительные, дружелюбные, открытые отношения. Он, безусловно, хотел, в первую очередь — сам лично идти, во вторую очередь — страну ввести в развитый мир, стать там своим человеком. — И вот он нравился им, к России сохранялся интерес в мире, всё было хорошо. Что в итоге помешало России войти в развитый мир? Есть такая точка зрения, что Запад не оценил стремлений Путина, «камень положил в его протянутую руку». — Думаю, что первый серьезный раскол произошел из-за того, что у Путина всё-таки всегда было собственное представление о власти как о чем-то неделимом, совокупном: если ты имеешь всю полноту власти в своей стране, ты, по большому счету, можешь делать всё. Если ты этого «всего» не делаешь, то ты либо слабак, либо, если тебя о чем-то просят, просто не уважаешь того, кто попросил. Это стало, мне кажется, первопричиной разлада Путина с Западом. Он понял, что его подход не приносит желаемого результата. Так было, например, с Тони Блэром (премьер-министр Великобритании с 1997 по 2007 год. — Прим. авт.): Путин просил его выдать Ахмеда Закаева (генерал «армии Ичкерии» во время первой и второй чеченских кампаний, получил политическое убежище в Великобритании. — Прим. авт.). Блэр ответил, что не может так сделать, потому что это решает суд. У Путина такие слова вызвали полное неприятие и ощущение, что его водят за нос. Что, конечно, было не так.

Владимир Путин во время встречи с британским премьером Тони Блэром на Даунинг-стрит, Лондон, 2000 год. Фото: PA Images / Getty Images

— Вы считаете, что искать истоки сегодняшнего Путина надо действительно в КГБ? — Безусловно, там и надо искать. Чекистов отличала верность некой безнадежно отставшей модели общества, примитивное видение мира через теорию заговоров и прочее подобное. Плюс — у Путина есть понимание того, что командой не разбрасываются. Если ты вышел из секретной службы, то каждый контрагент для тебя — самостоятельная ценность. Потому что от него идут ниточки к другим контрагентам, и в случае «провала» кого-то одного трещать начинает вся система. — Как в агентурной сети? — Именно так. Поэтому Путин от своих соратников избавлялся очень редко. Вся путинская политика, на мой взгляд, построена по этому принципу. — Так подкуп союзников — это, может быть, сродни покупке агентов? — В какой-то мере. — А разве не так строится работа спецслужб во всём мире, а не только в СССР и в России? — Так, но на Западе работа спецслужб находится под контролем государства. А в России спецслужба стала самим государством. Если там есть какие-то сдержки, то здесь их не было изначально с 2000-го года. — Почему с 2000-го? В СССР у КГБ были сдержки? — КГБ был структурой, работавшей на партию, и субординация была очень серьезной. — Откуда тогда у выходцев из КГБ представление о своей структуре как о всемогущей и заменяющей государство? — Это их видение идеального мира. После 2000 года они смогли его реализовать.

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— Насколько неслучайным человеком был, по-вашему, Путин в команде Анатолия Собчака? — Думаю, что он был там как раз человеком случайным. Всё-таки команды демократических лидеров в то время формировались с определенным демократическим наполнением, а Путин был там достаточно чуждым человеком. Не знаю, как именно он попал туда, но мне кажется, что он был просто полезным. Сама по себе случайность попадания Путина в команду Собчака — очень важный момент для всей путинской истории. Потому что Путин никуда не попадал на основании собственных выдающихся качеств. Это каждый раз была случайность. И то, что он попал к Собчаку, и то, что потом оказался в Москве, — это были случайности. Он всегда внедрялся куда-то как бы случайно, но дальше уже делал всё, чтобы не выпасть из «обоймы». Поэтому ни на одной позиции он, вероятно, не считал себя находящимся по праву. И вот это очень важно. Одно дело — ты приходишь куда-то как человек, которого не может здесь не быть, у тебя, скажем, диплом Гарварда, куча рекомендаций, отличный бэкграунд, родители в трех поколениях успешные бизнесмены. Это дает тебе определенную степень свободы в принятии решений. Ты можешь в любой момент хлопнуть дверью и пойти в другое место, где устроишься не хуже. А если ты всегда оказываешься на своем месте случайно, если вокруг на тебя все смотрят как на выскочку, ты начинаешь действовать в таком ключе, чтобы не дай бог не потерять эту позицию. Если уж закрепился, то так, чтобы тебя никто не выковырял. — Говоря так, вы фактически отрицаете такую штуку, как социальные лифты. — Так Путин их и уничтожил. — Это уже он уничтожил. Но то, как вы это обрисовали, означает, что человек должен родиться для определенного положения. А если человеку удалось выбиться, так он выскочка и вообще Путин? Кто-то делает карьеру, стиснув зубы, чего-то добивается, доказывает свои способности. Это ведь и называется словом меритократия? — Это так называется в обществах, имеющих прочные устои. Если система давно устоялась, то вы можете быть не из элиты, она может вас отвергать, но вы всё равно можете внедриться в нее, стиснув зубы и играя по ее правилам. Дальше система вас переваривает, задает вам определенное направление движения, вы уже в ней развиваетесь и достигаете цели. Но если система неустойчива, как это было в 1990-е годы в России, то некоторое количество «выскочек» может сильно поменять ее саму. По большому счету, вся российская система в 1990-х была именно такой. Не только Путин был выскочкой. Таким же выскочкой, только с другой стороны, был, например, и Михаил Ходорковский. Та российская система порушила меритократические принципы в целом. Меритократия, когда, условно говоря, кандидат в депутаты доказывал, что он хороший, а оппонент хуже, закончилась в 1991 году. Вообще все конкурентные выборы в России прошли до распада СССР, как это ни странно. После этого наступило время, когда меритократический принцип умер. Началась война всех против всех, все методы хороши, кто выжил — тот и прав. И в 1990-е годы образовалось общество, в котором стали заправлять выскочки. Дальше вопрос был в том, какая выскочка победит. В этом и состоял конфликт Ходорковского и Путина: двое выскочек померялись силами. И тот, кто захватил государственные органы управления, выиграл.

Мы получили систему, в которой выскочки стали главными акторами и решили осознанно порушить правила, чтобы им не мешали удерживать власть.

Если эта система рухнет, то с высокой степенью вероятности мы увидим второй раунд: снова начнется стремление «выскочек» выскочить. И я не вижу причин, чтобы эти новые выскочки не начали бы устанавливать новые правила, которые уже им не будут мешать удержаться. «Условный президент Навальный будет ровно таким же» — В 90-е годы интеллигенция, напуганная «малиновыми пиджаками», обсуждала: ничего-ничего, их дети пообтешутся, выучатся, станут нормальной элитой, как на Западе. Почему этого не произошло? — С избранием президентом Медведева на Западе распространилось похожее представление: Россия — страна, конечно, сумасшедшая, но в ней происходят поколенческие сдвиги, старая коммунистическая номенклатура уходит, она наворовала денег, инвестировала их в свое потомство, которое отучилось в Гарвардах и Кембриджах, теперь вернется в страну и станет ее модернизировать. Просто для собственного удобства. Я уже тогда писал, что это наивное и ошибочное представление (Vladislav Inozemtsev. «Neo-Feudalism Explained» // The American Interest, 2011, Vol. VI, No. 4, pp. 73–80). Это потомство чуждо Западу. Оно потребляет его продукты, но не разделяет и никогда не будет разделять его ценности. Да, оно отучилось на Западе, но вернулось в Россию и было тут поставлено на какие-то позиции папами и мамами. И в итоге оно оказалось даже более враждебно Западу — просто потому, что познакомилось с ним, но его там не приняли. Эти люди вернулись в Россию и стали делать карьеры на тех же анти-меритократических принципах, которые были заложены в 1990-е годы.

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— Вы хотите сказать, что с 1990-х ничего не изменилось, всё движется по спирали? — Я в этом убежден. Условный президент Навальный будет ровно таким же. — Да почему же? — Потому что ситуация в России сложилась такая, что запросов на институты в стране нет. За все постсоветские годы, а не только за время путинского правления, сложилась система, в которой люди понимают: жить внутри неё можно не так уж и плохо. Чтобы получить справедливый суд, нужно создать массу институтов и подчиняться законам. Но у нас все проблемы, какие есть, вы в принципе можете решить с помощью взятки. Коррупционная система в России потому и неизживаема, что ее бенефициары — большая часть населения. В общем и целом, решить проблемы с помощью коррупции у нас эффективнее, чем по закону. Путин это понимает, он и создает законы так, чтобы подталкивать всех заниматься мелкой и крупной коррупцией. Это отличный механизм «ручного управления». Я не представляю, как можно разрушить эту систему изнутри, потому что в стране нет для этого точки опоры. — То есть как-то реформировать Россию… — Невозможно. — Или нужно звать для этого «варягов»? — Вот не было случаев успешных реформ, когда правительство создавалось бы полностью из варягов. Оно должно опираться на исполнителей, а всю бюрократию невозможно составить из «приглашенных специалистов». Либо надо создать ситуацию, в которой взаимодействие с остальным миром становится абсолютно необходимым. Это пример Южной Кореи. Вы понимаете, что как страна не выживете без международной кооперации, без иностранных инвестиций и так далее. Это накладывает на вас очень серьезную внешнюю рамку. Вы не можете реквизировать собственность иностранных инвесторов, не можете нарушать торговые соглашения, и так далее. И, несмотря на это, в Южной Корее почти все президенты после ухода из власти оказывались если не в тюрьме, то под следствием. Но когда при этом вы дорастаете до определенного уровня благосостояния, вы начинаете реформы. Для этого должно пройти много лет. Этот вариант хорош для небольшой страны, к тому же в 1950-е годы Южная Корея по уровню жизни была хуже Кении. А Россия — страна большая, самодостаточная, с большой историей, гордящаяся своими достижениями. И вариант Южной Кореи маловероятен. Другой вариант заключается в том, что страна может вступить в какое-то объединение, как Польша — в ЕС, принять законы, которые ей напишут, а изнутри контролировать их исполнение. А чтобы просто реформироваться изнутри…

В России я такой возможности не вижу. У нас нет привязки ни к чему в будущем, вся наша славная история — позади, поэтому мы так любим оглядываться назад.

Нам так проще и комфортнее, причем не только Путину, а большинству населения. У каждого правителя будет огромный соблазн сказать остальному миру: идите все нафиг, нечего нас учить, мы — одна седьмая суши, пояса затянем и без вас обойдемся. То есть я вижу огромное количество вещей, которые такой модернизации изнутри в России сильно препятствуют. К тому же модернизация всегда начинается с очень больших неприятностей. — Да куда уж больше-то… — Ну, на мой взгляд, в 1991 году шансов у России было намного больше. Потому что, во-первых, у нас был разгром, унижение, мы поняли, что шли не туда и что надо идти в другом направлении. На это другое направление был спрос, и народ терпел в надежде, что мы куда-то придем. Второе — ценностные ориентации у советской элиты были намного более адекватные, чем у нынешней. И было много других вещей: мы говорили о едином мире, об интеграции и так далее. То есть шансов на успех было больше, чем сейчас. — Ценностные ориентации советской элиты, их представления о том, что хорошо и что плохо, это что? «Моральный кодекс строителя коммунизма»? — Помимо «морального кодекса строителя коммунизма», советские элиты, по крайней мере, не верили в магию и не консультировались со старцами. То была нормальная секулярная элита, понимавшая ценность науки, образования, кооперации и соревнования с Западом, а не рассуждавшая в категориях благости или изгнания дьявола. То есть даже на этом уровне масштаб неадекватности сегодня просто фантастический.

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«Если Путин действительно считает, что достаточно мобилизовать еще полмиллиона человек — и мы победим, тогда всё это — бетонная стена и разбитая об нее башка» — Предположим, Россия потерпит поражение в войне — разгромное, сокрушительное и позорное. Как это повлияет на то, о чём вы говорите, на возможность реформироваться и пойти по какому-то приемлемому пути? — Мне кажется, что никак. Тем более вы сейчас сказали: поражение разгромное, сокрушительное и позорное. А оно таким не будет. Оно не может таким быть. — Почему? — Давайте еще раз вспомним модернизацию Азии. Это Южная Корея, разоренная войной и спасенная американцами, это Тайвань, возникший после полного разгрома Гоминьдана китайскими коммунистами, это Сингапур, который насильно выгнали даже из небогатой Малазийской федерации, это Япония — вообще под оккупацией. Я не вижу шансов на то, чтобы Россия повторила какой-то из этих путей. Всё поражение может свестись максимум к возврату Крыма и остальных территорий Украине. Ну, хорошо, вернули. Кого волнует Крым где-нибудь в Улан-Удэ? Боюсь, что никого. Точнее, надеюсь, что немногих. Недавно я писал на эту тему статью, которая многими была воспринята как адвокатство дьявола. Основной тезис там такой: ребята, отдавайте Украине скорее всё, что можно, и спасайтесь. Самое плохое сейчас для Кремля — довести ситуацию до того, что его «специальная военная операция» приведет к неконтролируемым экономическим последствиям, за которые с него уже спросят. А если они сейчас просто всё сдадут Украине и тихо свалят, то вариантов объяснить народу, почему это так случилось, выше крыши.

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— 2014 год показал, что Крым почему-то всё-таки россиян волнует. Как можно будет объяснить, если это главное достижение Путина придется упустить? — Против нас ополчился весь Запад, он дал кучу оружия, они такие сволочи, а мы просто не можем миллионами убивать русских людей ради борьбы с американцами. Сейчас мы накопим сил, Америка сама падет, они там все геи, они перестанут размножаться. Давайте подождем еще пятьдесят лет — и подумаем об этом, а пока будет работать над собой и совершенствовать экономику. — Слишком разумный ход мысли. Они до такого точно додумаются? — Если правильно выступят Соловьёв, Киселёв и Симоньян, никто даже не узнает, что мы проиграли. — Но придется платить репарации. — Никаких компенсаций, никаких репараций не будет. Чтобы были репарации, нужна капитуляция и фактически внешнее управление. Кто возьмет с России репарации, если никакого полного разгрома не будет? — Россияне останутся с ощущением, что они победили? — Нет, не думаю. Это не настолько тупой народ, чтобы его можно было убедить в победе. — Тогда они останутся с ощущением, что у них украли их победу, которая была уже вот-вот. — Да. Они останутся с ощущением, что мы были недостаточно настойчивы, чтобы победить, что у нас победу украли. Можно будет найти врагов, которые в этом виноваты. Можно будет их посадить, расстрелять, почистить оборонный сектор от разных вредителей. Тут много чего можно будет запустить. Достаточно вспомнить, как много предателей скопилось в сентябре на границах с Грузией и Казахстаном. И хорошо, что они сбежали, теперь, без них, мы станем сильнее. И так далее. На этой риторике можно довольно долго ехать. — Это уже было в Веймарской республике. После Первой мировой войны немцы жили с ощущением, что у них украли победу. И мы знаем, к чему это привело мир: немцы захотели «перевоевать». — Вот-вот.

Декларация республики в Берлине. 9 ноября 1918 года Член нового правительства произносит речь с трибуны Кронпринцен-Пале. Фото: Culture Club / Getty Images