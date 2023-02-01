На Мюнхенскую конференцию по безопасности вместо российских властей пригласили Михаила Ходорковского и Гарри Каспарова

Организаторы Мюнхенской международной конференции по безопасности приняли решение не приглашать в этом году представителей российских властей, а вместо этого позвали оппозиционеров Гарри Каспарова и Михаила Ходорковского. Об этом рассказал председатель конференции Кристоф Хойсген.

«Российские чиновники на#MSC2023 не приглашены. Мы не дадим им платформу для их пропаганды. Мы хотим обсудить будущее России с лидерами российской оппозиции и изгнанниками — их голоса должны быть услышаны и усилены», — написал он у себя в твиттере.

В интервью для телеканала MDR он пояснил, что речь идет о Ходорковском и Каспарове.

Каспаров — бывший чемпион мира по шахматам, а Ходорковский — бизнесмен и бывший совладелец нефтяной компании ЮКОС.

59-я Мюнхенская конференция пройдет с 17 февраля до 19 февраля. В ней примут участие высокопоставленные политики, эксперты и представители СМИ. Россия была представлена на конференции с 1999 года. В прошлом году российские власти впервые за это время не приняли участие в конференции, официальной причиной стало отсутствие у многих