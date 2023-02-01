Генпрокуратура РФ признала «Форум свободной России» нежелательной организацией

Ранее комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России предложила признать «нежелательной» и экстремистской работу 30 зарубежных организаций из 16 «недружественных» стран. Среди перечисленных организаций был в том числе «Форум свободной России».

«Форум свободной России» — конференция представителей российской оппозиции, которая проходит в Вильнюсе два раза в год.

«По результатам изучения поступивших материалов установлено, что деятельность иностранной неправительственной организации "Форум свободной России" (Литовская Республика) представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Генпрокуратура России признала «нежелательной» деятельность на территории РФ «Форума свободной России». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Проект «Сетевые Свободы» объясняет, что за участие в деятельности организации, признанной «нежелательной» на первый раз грозит административной статьей 20.33, в последующие — уголовной 284.1.

При это участием может считаться как руководство и работа в организации, так и репосты, ссылки, комментарии и донаты.

За посещение сайтов, чтение рассылок и получение информации санкций не предусмотрено. Закон, как отмечают «Сетевые Свободы», не запрещает упоминать организации из «реестра нежелательных» и не требует обязательно устанавливать маркировку «нежелательная организация».

Закон о «нежелательных организациях» вступил в силу в мае 2015 года. Он запрещает любой неправительственной иностранной организации работать в России, если профильные ведомства признают, что ее деятельность угрожает основам российского конституционного строя, «обороноспособности страны или безопасности государства». За участие и сотрудничество с нежелательными организациями предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

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