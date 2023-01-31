Владелец российского Forbes получил займ от «Уралкалия»

Владелец российского Forbes Магомед Мусаев получил займ от «Уралкалия» на фоне проблем с рекламой и суда с бывшим собственником. Об этом сообщает РБК.

«Для полноценной работы и развития Forbes компании потребовались дополнительные финансовые инвестиции, которые наш акционер привлек через заем у ПАО «Уралкалий». Мы признательны нашим партнерам за оказанную поддержку», — заявил генеральный директор издателя Forbes в России Эльмар Муртазаев.

Сумма займа и другие условия сделки не уточняются. В качестве залога по сделке не задействованы доли в компании-издателе. Смена собственника также не планируется, уточнили источники РБК.