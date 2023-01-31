Владелец российского Forbes получил займ от «Уралкалия»

Владелец российского Forbes Магомед Мусаев получил займ от «Уралкалия» на фоне проблем с рекламой и суда с бывшим собственником. Об этом сообщает РБК.
«Для полноценной работы и развития Forbes компании потребовались дополнительные финансовые инвестиции, которые наш акционер привлек через заем у ПАО «Уралкалий». Мы признательны нашим партнерам за оказанную поддержку», — заявил генеральный директор издателя Forbes в России Эльмар Муртазаев.
Сумма займа и другие условия сделки не уточняются. В качестве залога по сделке не задействованы доли в компании-издателе. Смена собственника также не планируется, уточнили источники РБК.
В июне 2022 года редакция российского Forbes приостановила выпуск бумажной версии журнала, объяснив это уходом рекламодателей и удорожанием производства.
Параллельно с этим издание столкнулось с иском бывшего владельца Александра Федотова, требовавшего аннулировать сделку купли-продажи от 2018 года. Нынешний владелец Forbes Магомед Мусаев решение суда оспорил. В конце декабря 2022 года суд назначил по делу экспертизу рыночной стоимости издателя Forbes в России на момент сделки. Ее результаты пока не известны.
В декабре 2022 года издание продолжило выпуск журнала под брендом Forbes.