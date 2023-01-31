В Москве суд штрафовал Twitch на 4 миллиона рублей за отказ удалять эфиры с запрещенной в РФ информацией. Речь идет об эфире Арестовича и Фейгина

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал стриминговую платформу Twitch за неудаление эфиров с запрещенной в России информацией (ч. 2 ст. 13. 41 КоАП). Об этом сообщает РИА Новости.
Речь идет в том числе о трансляции с участием бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича и юриста Марка Фейгина.
«Признать Twitch Interactive, Inc. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере четырех миллионов рублей», — огласил решение судья Тимур Вахрамеев.
Это максимальный штраф по данной статье. Ни одна из сторон в суд не явилась.
О том, что на компанию составили соответствующий протокол, ранее сообщало агентство «Интерфакс». Утверждалось, что стриминговый сервис отказался удалять «недостоверную информацию» о войне в Украине, в том числе стрим Фейгина и Арестовича.
«Сука, мы вас вместе с Twitch на своей увесистой елде вертели!» — прокомментировал тогда Фейгин.
Это не первый штраф Twitch в России. Ранее этот же судья уже шесть раз штрафовал платформу за аналогичные правонарушения, отмечает РИА Новости. Сумма штрафов составляет 19 миллионов рублей.