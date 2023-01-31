Сервис OnlyFans перестал открываться из России

«Эта история [блокировка пользователей из России] не верна. Возникла техническая проблема, которая затронула некоторые регионы и теперь решена», – заявили «Полигон медиа» в пресс-службе OnlyFans.

Сайт не открывается без использования VPN-сервиса. При попытке зайти на сайт происходит ошибка 403. При этом при запросах из других стран сервис остался доступен.

В феврале, после начала вторжения России в Украину, OnlyFans ограничил доступ к счетам российских и белорусских моделей, что создало трудности при выводе денег с платформы. Платные подписки на аккаунты пользователей из России и Беларуси перестали продлеваться.

В апреле сервис приостановил работу российских аккаунтов. «За последние несколько месяцев мы рассмотрели несколько вариантов продолжения предоставления наших услуг авторам, пострадавшим от войны между Россией и Украиной. Однако из-за дальнейшего ужесточения ограничений на платежи в Россию и из России OnlyFans больше не может должным образом обслуживать наше российское сообщество авторов», — сказали в OnlyFans.