Reuters: продвигающие в Германии пророссийскую повестку активисты пожертвовали ВС РФ 500 евро. За это предусмотрено до 5 лет лишения свободы

Активисты Елена Колбасникова и Макс Шлюнд, продвигающие в Германии пророссийскую повестку, пожертвовали российской армии 500 евро на закупку раций, наушников и телефонов. Об этом сообщает Reuters. Шлюнд и Колбасникова являются одними из главных лиц российской пропаганды в Германии. Они организовывают пропутинские шествия, встречи и автопробеги.

Колбасникова и Шлюнд. Фото: соцсети

«Мы перечислили 500 евро для 42-й мотострелковой дивизии Российской Федерации на покупку раций, наушников и радиотелефонов. Мы говорили с ними [военными] в Донецке. Их отправили на передовую. Мой муж служил с одним из этих ребят», — написала Колбасникова в одном из чатов со своими единомышленниками, утверждает Reuters. Информацию агентству подтвердил военнослужащий, которому Колбасникова и Шлюнд лично передали эту сумму. Офицер Дмитрий Ткачев служит в 42-й мотострелковой дивизии и отвечает в ней за связь. По его словам, Колбасникова и Шлюнд отдали ему 500 евро в Ростове-на-Дону, когда возвращались из Донбасса. Как утверждает военнослужащий, на предоставленные средства он по просьбе командира закупил оборудование для связи и отправил его на передовую. Reuters отмечает, что постановление ЕС от 25 февраля 2022 года запрещает поставку или финансирование покупки определенных товаров для российских военных, в том числе радиооборудования (например, передатчиков, приемников и трансиверов). Согласно немецкому законодательству, уголовное наказание для лиц, уличенных в нарушении санкций, составляет до пяти лет лишения свободы. Шлюнд, Колбасникова и Минобороны РФ отказались от комментариев информагентству.

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