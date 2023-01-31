Reuters: продвигающие в Германии пророссийскую повестку активисты пожертвовали ВС РФ 500 евро. За это предусмотрено до 5 лет лишения свободы

Активисты Елена Колбасникова и Макс Шлюнд, продвигающие в Германии пророссийскую повестку, пожертвовали российской армии 500 евро на закупку раций, наушников и телефонов. Об этом сообщает Reuters.
Шлюнд и Колбасникова являются одними из главных лиц российской пропаганды в Германии. Они организовывают пропутинские шествия, встречи и автопробеги.
Колбасникова и Шлюнд. Фото: соцсети
«Мы перечислили 500 евро для 42-й мотострелковой дивизии Российской Федерации на покупку раций, наушников и радиотелефонов. Мы говорили с ними [военными] в Донецке. Их отправили на передовую. Мой муж служил с одним из этих ребят», — написала Колбасникова в одном из чатов со своими единомышленниками, утверждает Reuters.
Информацию агентству подтвердил военнослужащий, которому Колбасникова и Шлюнд лично передали эту сумму. Офицер Дмитрий Ткачев служит в 42-й мотострелковой дивизии и отвечает в ней за связь. По его словам, Колбасникова и Шлюнд отдали ему 500 евро в Ростове-на-Дону, когда возвращались из Донбасса. Как утверждает военнослужащий, на предоставленные средства он по просьбе командира закупил оборудование для связи и отправил его на передовую.
Reuters отмечает, что постановление ЕС от 25 февраля 2022 года запрещает поставку или финансирование покупки определенных товаров для российских военных, в том числе радиооборудования (например, передатчиков, приемников и трансиверов). Согласно немецкому законодательству, уголовное наказание для лиц, уличенных в нарушении санкций, составляет до пяти лет лишения свободы.
Шлюнд, Колбасникова и Минобороны РФ отказались от комментариев информагентству.
Ранее информагентство Reuters выпустило расследование о пророссийских активистах в Германии. В материале в том числе рассказывается про деятельность Колбасниковой и Шлюнда. Они организовывали шествие в Кельне; день еды, музыки и спорта в Дюссельдорфе (зал, в котором проходило мероприятие, был украшен флагами с портретом Рамзана Кадырова); а также ездили в оккупированный Донбасс.
Reuters также сообщил, что в декабре Колбасникова и Шлюнд должны были принять участие в «форуме для активистов гражданского общества в Москве», организованном совместно с российским правительством. Как утверждает информагентство, Колбасникова рассказала своим сторонникам в некоем чате, что билеты им купила организация «Русский дом». Она входит в состав Россотрудничества, против которого Евросоюз ввел санкции в июле этого года.
Колбасникова родилась в Украине, но сейчас живет в Германии. Она стала известна в пророссийских кругах немецкого общества несколько лет назад, когда заявила, что ее уволили с работы из-за «русофобии». Установить, действительно ли это было так, журналистам не удалось.
Макс Шлюнд — это псевдоним Ростислава Теслюка, бывшего офицера ВВС России. Из РФ он уехал в 2012 году. Однако, согласно российскому реестру недвижимости, в начале 2022 купил в Москве квартиру.