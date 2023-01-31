МВФ повысил ожидания по российской экономике с падения в 2,3% на рост в 0,3%

Международный валютный фонд (МВФ) значительно повысил ожидания по российской экономике — с падения в 2,3% на рост в 0,3%, говорится в обновленном прогнозе по состоянию экономики в мире в 2023-2024 годах.

Это превосходит ожидания российских властей, которые прогнозируют падение ВВП в 2023 году — Минэкономики РФ ожидает снижения ВВП на 0,8%, Центробанк — в пределах 1-4%. В 2024 году, как заявили в МВФ, ВВП РФ вырастет еще на 2,1%.

Международный валютный фонд до начала войны России в Украине ожидал роста российского ВВП на 2,1% в 2023 году. После вторжения он спрогнозировал падение на 2,3%, затем ухудшил до снижения на 3,5%, но осенью вернулся к отметке 2,3%.