Компания Adobe вернула россиянам возможность официально скачать некоторые из своих приложений

Россияне снова могут официально скачать некоторые приложения компании Adobe, выяснило издание «Известия».

В частности, речь идет об Adobe Photoshop, Adobe Premier и Adobe Creative Cloud. Страница с установкой софта на официальном сайте доступна в России без VPN.

При этом покупка новых лицензий на продукты компании по-прежнему невозможна, а продлить действующую могут только корпоративные клиенты, отмечает «Известия».

Так, послабление ограничений будет полезно только для тех пользователей, которым по какой-то причине нужно переустановить приобретенную ранее программу.