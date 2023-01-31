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Компания Adobe вернула россиянам возможность официально скачать некоторые из своих приложений

Россияне снова могут официально скачать некоторые приложения компании Adobe, выяснило издание «Известия».

В частности, речь идет об Adobe Photoshop, Adobe Premier и Adobe Creative Cloud. Страница с установкой софта на официальном сайте доступна в России без VPN.

При этом покупка новых лицензий на продукты компании по-прежнему невозможна, а продлить действующую могут только корпоративные клиенты, отмечает «Известия».

Так, послабление ограничений будет полезно только для тех пользователей, которым по какой-то причине нужно переустановить приобретенную ранее программу.

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Adobe ушла из России в начале марта прошлого года. Организация полностью прекратила продажи товаров и услуг в стране. Однако в апреле компания разрешила действующим корпоративным клиентам из России продлевать действующие подписки.

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Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
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