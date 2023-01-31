Human Rights Watch утверждает, что ВСУ использовали запрещенные противопехотные мины для обстрела позиций ВС РФ в Изюме

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) опубликовала новый доклад, в котором призвала Киев расследовать случаи предположительного применения ВСУ противопехотных мин ПФМ-1 советского производства.

В докладе утверждается, что HRW удалось зафиксировать ряд случаев, когда ВСУ обстреливали Изюм и его окрестности противопехотными минами во время российской оккупации города.

По информации HRW, в результате таких обстрелов около 50 мирных жителей пострадали, подорвавшись на минах. Примерно в половине случаев, выяснили правозащитники, врачам пришлось ампутировать стопы или нижние части ног.

«Есть основания полагать, что украинские военные разбросали противопехотные мины на обширной территории в районе города Изюм, что привело к жертвам среди гражданского населения и до сих пор представляет серьезную угрозу, — заявил глава отдела по видам вооружений в HRW Стив Гус. – Российские войска в Украине неоднократно применяли противопехотные мины и совершали зверства, но это не оправдывает применение Украиной запрещенного оружия».