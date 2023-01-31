Число погибших при теракте в мечети на северо-западе Пакистана возросло до 90 человек

Число погибших при теракте в мечети в городе Пешаваре на северо-западе Пакистана возросло до 90 человек, сообщает радиостанция Radio Pakistan.

Более 200 раненых были доставлены в госпиталь. Ранее сообщалось о 72 погибших.

Спасательная операция все еще продолжается. Идет разбор завалов.

Исполняющий обязанности главного министра Хайбер-Пахтунхва Мухаммад Азам Хан объявил однодневный траур в провинции после взрыва мечети в Пешаваре.