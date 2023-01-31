Число погибших при теракте в мечети на северо-западе Пакистана возросло до 90 человек

Число погибших при теракте в мечети в городе Пешаваре на северо-западе Пакистана возросло до 90 человек, сообщает радиостанция Radio Pakistan.
Более 200 раненых были доставлены в госпиталь. Ранее сообщалось о 72 погибших.
Спасательная операция все еще продолжается. Идет разбор завалов.
Исполняющий обязанности главного министра Хайбер-Пахтунхва Мухаммад Азам Хан объявил однодневный траур в провинции после взрыва мечети в Пешаваре.
Пешавар — административный центр граничащей с Афганистаном провинции Хайбер-Пахтунхва. Взрыв в мечети произошел 30 января около 13:40 по местному времени (11:40 по мск) во время молитвы. Часть мечети и крыша здания обрушились. В ней в это время находились сотни человек, большинство собравшихся были представителями полиции, армии и подразделений саперов.
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф сказал, что взрыв устроил террорист-смертник. Он пообещал «жесткие меры» против тех, кто стоит за нападением.