В Тюмени суд приговорил к трем годам колонии антивоенного активиста за предложение ввести смертную казнь для силовиков

Центральный районный суд Тюмени приговорил к трем годам колонии общего режима уроженца Уватского района Тюменской области Кирилла Мартюшева. Его признали виновным в призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК) за то, что записал «кружок» в телеграме с рассуждениями о необходимости смертной казни к тем силовикам, которые применяют насилие против граждан, сообщают «Сетевые свободы».
Также суд запретил Мартюшеву администрировать интернет-сайты в течение двух лет. Суд засчитал ему пребывание в СИЗО за 1,5 дня заключения в колонии. Таким образом, Мартюшев проведет в колонии полтора года.
Фото: скриншот из видео 72.ru
Как рассказал «Новой газете Европа» адвокат Мартюшева Павел Руснаков, Мартюшева обвинили в том, что он выложил в свой телеграм-канал «Тюменское движение "Нет войне"» видеосообщение («кружок»), которое было адресовано его матери. Там он шел домой после задержания в полиции и рассуждал о возможности применять электрический стул для тех силовиков, кто избивает граждан на мирных протестах.
«Экспертиза, которую проводили в Екатеринбурге в центре ФСБ, считается недопустимым доказательством. В ней масса нарушений, например, комплексную лингвистическую и психологическую экспертизу проводила один лингвист, у которой нет психологического образования. Что уже говорить о такой экспертизе? Но в суде ее приняли», — рассказал адвокат.
Мартюшев провел в СИЗО с 7 марта (11 месяцев). Уже к началу марта, после апелляции и после того, как его этапируют в колонию, он сможет ходатайствовать об условно-досрочном освобождении, говорит адвокат.
Мартюшев оказался первым участником антивоенных протестов в России, на которого силовики возбудили уголовное дело. 24 февраля он вышел в одиночный пикет против вторжения России в Украину, а затем завел телеграм-канал «Тюменское движение "Нет войне"» (на сегодня у него 344 подписчика). В нем активист рассказывал, где и как лучше клеить листовки, а также призывал распространять информацию о войне. Из-за этого участковый написал на Мартюшева отрицательную характеристику.
В тот же день 24 февраля Мартюшева задержала полиция. За антивоенную акцию его позже оштрафовали на 19 тысяч рублей.
5 марта на съемной квартире в Тюмени его задержали сотрудники ФСБ. У молодого человека тогда изъяли всю технику и листовки.
Мстислав Письменков