В Тюмени суд приговорил к трем годам колонии антивоенного активиста за предложение ввести смертную казнь для силовиков

Центральный районный суд Тюмени приговорил к трем годам колонии общего режима уроженца Уватского района Тюменской области Кирилла Мартюшева. Его признали виновным в призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК) за то, что записал «кружок» в телеграме с рассуждениями о необходимости смертной казни к тем силовикам, которые применяют насилие против граждан, сообщают «Сетевые свободы». Также суд запретил Мартюшеву администрировать интернет-сайты в течение двух лет. Суд засчитал ему пребывание в СИЗО за 1,5 дня заключения в колонии. Таким образом, Мартюшев проведет в колонии полтора года.

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Как рассказал «Новой газете Европа» адвокат Мартюшева Павел Руснаков, Мартюшева обвинили в том, что он выложил в свой телеграм-канал «Тюменское движение "Нет войне"» видеосообщение («кружок»), которое было адресовано его матери. Там он шел домой после задержания в полиции и рассуждал о возможности применять электрический стул для тех силовиков, кто избивает граждан на мирных протестах. «Экспертиза, которую проводили в Екатеринбурге в центре ФСБ, считается недопустимым доказательством. В ней масса нарушений, например, комплексную лингвистическую и психологическую экспертизу проводила один лингвист, у которой нет психологического образования. Что уже говорить о такой экспертизе? Но в суде ее приняли», — рассказал адвокат. Мартюшев провел в СИЗО с 7 марта (11 месяцев). Уже к началу марта, после апелляции и после того, как его этапируют в колонию, он сможет ходатайствовать об условно-досрочном освобождении, говорит адвокат.

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