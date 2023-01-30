В Марий Эл Минюст попросил суд ликвидировать правозащитную организацию «Человек и закон»

Министерство юстиции попросило Верховный суд Марий Эл ликвидировать правозащитную организацию «Человек и закон». Об этом председатель организации Ирина Протасова рассказала «Idel.Реалии».
«В иске перечислены в основном претензии чиновников, содержавшиеся в недавнем акте внеплановой проверки организации, прошедшей в декабре 2022 года. В этом документе был сделан вывод о политическом характере деятельности "Человек и Закон"», — заявила Протасова.
Ранее правозащитники попытались обжаловать акт внеплановой проверки, но суд прекратил рассмотрение этой жалобы.
В 1999 году Сергей Подузов вместе юристом Ириной Протасовой учредил в Марий Эл организацию «Человек и закон». Сотрудники проекта занимаются защитой прав человека на некоммерческой основе. В декабре 2014 года «Человек и закон» внесли в реестр иностранных агентов.
В августе 2022 года умер один из основателей организации «Человек и Закон» Сергей Подузов. В 2021 году у него выявили рак желудка.