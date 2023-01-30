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В Марий Эл Минюст попросил суд ликвидировать правозащитную организацию «Человек и закон»

Министерство юстиции попросило Верховный суд Марий Эл ликвидировать правозащитную организацию «Человек и закон». Об этом председатель организации Ирина Протасова рассказала «Idel.Реалии».

«В иске перечислены в основном претензии чиновников, содержавшиеся в недавнем акте внеплановой проверки организации, прошедшей в декабре 2022 года. В этом документе был сделан вывод о политическом характере деятельности "Человек и Закон"», — заявила Протасова.

Ранее правозащитники попытались обжаловать акт внеплановой проверки, но суд прекратил рассмотрение этой жалобы.

В 1999 году Сергей Подузов вместе юристом Ириной Протасовой учредил в Марий Эл организацию «Человек и закон». Сотрудники проекта занимаются защитой прав человека на некоммерческой основе. В декабре 2014 года «Человек и закон» внесли в реестр иностранных агентов.

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