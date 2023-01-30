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Россия стала крупнейшим иностранным инвестором в Иран

Россия обогнала Китай в качестве крупнейшего зарубежного инвестора в Иран. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на иранское издание Donya-e Eqtesad.

По информации газеты, с августа 2021 года Россия потратила, в частности, около 2,7 миллиардов долларов на два нефтяных проекта в иранской провинции Илам. Другими крупными инвесторами в Иран, по данным издания, стали Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Турция и Китай.

Несмотря на свои возможности, Китай за последний год сократил инвестиции в исламскую республику, ограничившись логистическими центрами или пограничными объектами, которые непосредственно связаны с китайским экспортом в Иран, пишет Bloomberg.

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Россия и Иран — абсолютные чемпионы по числу наложенных санкций со стороны стран Запада, что естественным образом объединяет их: на фоне своей международной изоляции и в благодарность за иранские беспилотники Москва в последние годы активно наращивает военно-космическое и финансовое сотрудничество с Тегераном.

Однако несмотря на «отличные отношения с Москвой», Иран не признает аннексию Крыма и четырех восточных регионов Украины, сообщил ранее глава МИД Ирана.

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