Роскомнадзор заблокировал сайт датского издания Politiken

Датское издание Politiken попало под полную блокировку на территории России, заметил проект «Роскомсвобода».
Решение о блокировке приняли 20 декабря. Кто принял решение, не указано.
В мае у Politiken ограничили доступ только к странице с новостями о России. Инициатором была Генеральная прокуратура РФ. Тогда же раздел с новостями о России заблокировали у финского издания Helsingin Sanomat.
В марте финская Helsingin Sanomat, шведская Dagens Nyheter и датская Politiken начали публиковать новости о войне в Украине на русском языке, отмечал TJournal.
С начала декабря РКН заблокировал более 200 страниц сайта «Смена пола и гей-секс это круто». «Роскомсвобода» объясняла, что заблокированный ресурс — реинкарнация «одного и того же проекта по троллингу государственных органов». Ранее ему принадлежали домены «Ватников.Нет», Anticenzura, PontorezNet и другие названия с оскорблениями президента.