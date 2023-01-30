Роскомнадзор заблокировал сайт датского издания Politiken

Датское издание Politiken попало под полную блокировку на территории России, заметил проект «Роскомсвобода».

Решение о блокировке приняли 20 декабря. Кто принял решение, не указано.

В мае у Politiken ограничили доступ только к странице с новостями о России. Инициатором была Генеральная прокуратура РФ. Тогда же раздел с новостями о России заблокировали у финского издания Helsingin Sanomat.

В марте финская Helsingin Sanomat, шведская Dagens Nyheter и датская Politiken начали публиковать новости о войне в Украине на русском языке, отмечал TJournal.