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На казанского социолога Ясавеева составили протокол по экстремистской статье из-за статьи о решении Путина начать войну в Украине

На казанского социолога и колумниста Искандера Ясавеева составили административный протокол по статье о возбуждении ненависти или вражды (ст. 20.3.1 КоАП) из-за его колонки в издании «Idel.Реалии» «По-пацански или по-советски: почему Россия воюет?», опубликованной в июне прошлого года. На пост Ясавеева в фейсбуке обратило внимание «ОВД-Инфо».

В колонке социолог рассуждает о решении президента РФ Владимира Путина начать войну в Украине и связях действий президента с культурой уличных группировок в СССР.

Постановление о возбуждении дела Ясавееву вручили в Центре по борьбе с экстремизмом, куда он пришел 30 января по приглашению «эшника», чтобы забрать вещи, изъятые при обыске 17 августа.

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«Часть изъятого действительно вернули, но малую и не самую существенную: книгу Фарида Закарии, электронную книгу, внешний диск, флешку и старенький нетбук. Телефоны и ноутбуки пока не вернули. Обнаружилось, что возвращение изъятого было лишь предлогом», — рассказал Ясавеев.

В августе 2022 года у Ясавеева и других журналистов, сотрудничавших с «Idel.Реалии», прошли обыски. В октябре Ясавеева признали «иноагентом», через три дня после этого его уволили из петербургского филиала НИУ ВШЭ.

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