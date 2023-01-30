На казанского социолога Ясавеева составили протокол по экстремистской статье из-за статьи о решении Путина начать войну в Украине

На казанского социолога и колумниста Искандера Ясавеева составили административный протокол по статье о возбуждении ненависти или вражды (ст. 20.3.1 КоАП) из-за его колонки в издании «Idel.Реалии» «По-пацански или по-советски: почему Россия воюет?», опубликованной в июне прошлого года. На пост Ясавеева в фейсбуке обратило внимание «ОВД-Инфо».

В колонке социолог рассуждает о решении президента РФ Владимира Путина начать войну в Украине и связях действий президента с культурой уличных группировок в СССР.

Постановление о возбуждении дела Ясавееву вручили в Центре по борьбе с экстремизмом, куда он пришел 30 января по приглашению «эшника», чтобы забрать вещи, изъятые при обыске 17 августа.