Минюст предложил разрешить «принудительное лицензирование» фильмов из «недружественных стран»

Министерство юстиции предложило разрешить «принудительное лицензирование» фильмов из «недружественных стран». Об этом сообщает «Коммерсант».
Ранее со схожей инициативой выступил член комитета Совета федерации по экономической политике Эдуард Исаков, однако его предложение касалось лишь офлайн-проката фильмов. Минюст же, в свою очередь, предлагает распространить практику и на стриминговые сервисы.
По мнению чиновников, прокат иностранного кино без согласия правообладателей поможет решить ряд проблем, в том числе «негативное влияние» на сферу онлайн-кинотеатров.
Крупные сети кинотеатров, включая объединенную сеть «Формула кино» и «Синема парк», выступили против инициативы: «Для цивилизованного пути развития есть предпосылки, при условии, что государство готово поддерживать кинопроизводителей и субсидировать кинотеатры».
Disney, Warner Bros. и Paramount Pictures и другие иностранные компании в марте прошлого года остановили продажу лицензий в России на фоне войны в Украине. Тогда сообщалось, что старых библиотек контента это не коснется.
При этом уже летом из библиотек российских онлайн-кинотеатров стали убирать старые фильмы и сериалы. Так, на «Кинопоиске» оказались недоступны «Друзья», фильмы «1+1», «Интерстеллар», «Властелин колец», «Маска» и ряд других кинокартин. В пресс-службе сервиса уточнили, что это связано со сложностями с продлением действующих контрактов со студиями.
На прошлой неделе стало известно, что все части серий фильмов «Гарри Поттер» и «Фантастические твари» также пропадут из библиотеки «Кинопоиска» после 31 января.