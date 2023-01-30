Минюст предложил разрешить «принудительное лицензирование» фильмов из «недружественных стран»

Министерство юстиции предложило разрешить «принудительное лицензирование» фильмов из «недружественных стран». Об этом сообщает «Коммерсант».

Ранее со схожей инициативой выступил член комитета Совета федерации по экономической политике Эдуард Исаков, однако его предложение касалось лишь офлайн-проката фильмов. Минюст же, в свою очередь, предлагает распространить практику и на стриминговые сервисы.

По мнению чиновников, прокат иностранного кино без согласия правообладателей поможет решить ряд проблем, в том числе «негативное влияние» на сферу онлайн-кинотеатров.

Крупные сети кинотеатров, включая объединенную сеть «Формула кино» и «Синема парк», выступили против инициативы: «Для цивилизованного пути развития есть предпосылки, при условии, что государство готово поддерживать кинопроизводителей и субсидировать кинотеатры».