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«Медуза»: «Яндекс» блокировал выдачу фотографий Путина на запросы «плешивый» и «бункерный дед»

«Медуза» изучила утекший в сеть исходный код «Яндекса» и выяснила, что компания блокировала выдачу изображений президента России Владимира Путина на оскорбительные запросы.

Фото: search.tar.bz2: wizard/data/fresh/img_patch/images2.txt/«Медуза»

Фото: search.tar.bz2: wizard/data/fresh/img_patch/images2.txt/«Медуза»

«Когда вы ищете картинки в "Яндексе", в некоторых случаях ваш поисковый запрос автоматически корректируется: компания изымает часть изображений из поисковой выдачи», — отмечает издание.

Обычно эта технология используется для бана порнографических фотографий и видео. Как выяснили журналисты, «Яндекс» использует ее также для отсутствия в выдаче картинок с Путиным или символа Z. Эти правила должны применяться вне зависимости от того, в какой стране находится пользователь.

При вводе этих запросов в поисковик, по данным «Медузы», «Яндекс» не выдаст фотографии президента РФ:

  • пиздабол;
  • плешивый;
  • хуйло / хуйла / хуйлы / хуило / хуила;
  • бункерный дед;
  • главный вор;
  • гондон всея руси;
  • хуй в скафандре;
  • xуйло в проруби;
  • как выглядят педофилы;
  • когда он сдохнет;
  • странное создание машет рукой.

В то же время журналисты отмечают, что им удалось найти изображения российского президента в поиске «Яндекса» по всем запросам, кроме «хуй в скафандре».

«"Яндекс" оберегает от неприятных ассоциаций и букву Z, ставшую символом российской войны против Украины. Пользователи "Яндекса" не должны увидеть символику нацистской Германии по запросам со словами символ z или z спецоперация логотип», — также выяснила «Медуза».

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В «Яндексе» заявили, что иногда «логику работы сервисов корректировали не алгоритмическим способом, а "костылями"».

«Через такие "костыли" исправляли отдельные ошибки системы рекомендаций, которая отвечает за дополнительные элементы поисковой выдачи, и регулировали настройки поиска по картинкам и видео», — отметили в компании.

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