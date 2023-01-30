«Медуза»: «Яндекс» блокировал выдачу фотографий Путина на запросы «плешивый» и «бункерный дед»

«Медуза» изучила утекший в сеть исходный код «Яндекса» и выяснила, что компания блокировала выдачу изображений президента России Владимира Путина на оскорбительные запросы.
Фото: search.tar.bz2: wizard/data/fresh/img_patch/images2.txt/«Медуза»
«Когда вы ищете картинки в "Яндексе", в некоторых случаях ваш поисковый запрос автоматически корректируется: компания изымает часть изображений из поисковой выдачи», — отмечает издание.
Обычно эта технология используется для бана порнографических фотографий и видео. Как выяснили журналисты, «Яндекс» использует ее также для отсутствия в выдаче картинок с Путиным или символа Z. Эти правила должны применяться вне зависимости от того, в какой стране находится пользователь.
При вводе этих запросов в поисковик, по данным «Медузы», «Яндекс» не выдаст фотографии президента РФ:
- пиздабол;
- плешивый;
- хуйло / хуйла / хуйлы / хуило / хуила;
- бункерный дед;
- главный вор;
- гондон всея руси;
- хуй в скафандре;
- xуйло в проруби;
- как выглядят педофилы;
- когда он сдохнет;
- странное создание машет рукой.
В то же время журналисты отмечают, что им удалось найти изображения российского президента в поиске «Яндекса» по всем запросам, кроме «хуй в скафандре».
«"Яндекс" оберегает от неприятных ассоциаций и букву Z, ставшую символом российской войны против Украины. Пользователи "Яндекса" не должны увидеть символику нацистской Германии по запросам со словами символ z или z спецоперация логотип», — также выяснила «Медуза».
В «Яндексе» заявили, что иногда «логику работы сервисов корректировали не алгоритмическим способом, а "костылями"».
«Через такие "костыли" исправляли отдельные ошибки системы рекомендаций, которая отвечает за дополнительные элементы поисковой выдачи, и регулировали настройки поиска по картинкам и видео», — отметили в компании.