«Медуза»: «Яндекс» блокировал выдачу фотографий Путина на запросы «плешивый» и «бункерный дед»

«Медуза» изучила утекший в сеть исходный код «Яндекса» и выяснила, что компания блокировала выдачу изображений президента России Владимира Путина на оскорбительные запросы.

«Когда вы ищете картинки в "Яндексе", в некоторых случаях ваш поисковый запрос автоматически корректируется: компания изымает часть изображений из поисковой выдачи», — отмечает издание.

Обычно эта технология используется для бана порнографических фотографий и видео. Как выяснили журналисты, «Яндекс» использует ее также для отсутствия в выдаче картинок с Путиным или символа Z. Эти правила должны применяться вне зависимости от того, в какой стране находится пользователь.

При вводе этих запросов в поисковик, по данным «Медузы», «Яндекс» не выдаст фотографии президента РФ:

пиздабол;

плешивый;

хуйло / хуйла / хуйлы / хуило / хуила;

бункерный дед;

главный вор;

гондон всея руси;

хуй в скафандре;

xуйло в проруби;

как выглядят педофилы;

когда он сдохнет;

странное создание машет рукой.

В то же время журналисты отмечают, что им удалось найти изображения российского президента в поиске «Яндекса» по всем запросам, кроме «хуй в скафандре».

«"Яндекс" оберегает от неприятных ассоциаций и букву Z, ставшую символом российской войны против Украины. Пользователи "Яндекса" не должны увидеть символику нацистской Германии по запросам со словами символ z или z спецоперация логотип», — также выяснила «Медуза».