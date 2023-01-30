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Армения обратилась к Азербайджану в суде ООН с призывом открыть Лачинский коридор

Представитель Армении Егише Киракосян выступил в Международном суде ООН с призывом к Азербайджану открыть Лачинский коридор — дорогу, соединяющую Армению и Нагорный Карабах. Об этом сообщает ТАСС.

«Один человек уже погиб из-за отсутствия доступа к медицинским услугам, и многих других может постигнуть аналогичная участь. Полки магазинов пусты, а у населения не хватает продуктов. Торговля и бизнес приостановлены, регулярно перекрывается газ и отключается электричество», — заявил Киракосян.

Представитель Армении также отметил, что попытки урегулировать ситуацию принимались многими международными и неправительственными организациями, однако их усилия не увенчались успехом. «Поэтому обращение в этот суд является нашей последней надеждой», — подчеркнул Киракосян.

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12 декабря граждане Азербайджана, представившиеся экологическими активистами, заблокировали движение по Лачинской дороге в Нагорном Карабахе. Это единственная дорога, соединяющая Карабах и Армению.

Согласно трехсторонним соглашениям по итогам Карабахской войны 2020 года, дорога «остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации», а Азербайджан гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору в обоих направлениях.

27 декабря армянский премьер Никол Пашинян заявил Путину, что российские военнослужащие потеряли контроль над коридором.

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