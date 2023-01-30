Al Jazeera: 28 человек погибли и 150 получили ранения при взрыве в мечети в Пакистане

При взрыве в мечети в пакистанском городе Пешавар погибли как минимум 28 человек, передает Al Jazeera со ссылкой на представителя городской больницы Мухаммеда Асима.

По его словам, еще 70 раненых госпитализировали. Офицер полиции уточнил, что всего пострадали около 150 человек.

Reuters пишет, что погибли 32 человека. Как сообщает агентство, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф сказал, что взрыв устроил террорист-смертник. Он пообещал «жесткие меры» против тех, кто стоит за нападением.

В мечети, где произошел взрыв, собралось как минимум 260 человек для молитвы, рассказал представитель полиции Сикандар Хан.

Власти заявили, что часть здания обрушилась, поэтому есть опасения, что люди могут оставаться под обломками.

«Часть здания обрушилась, и предполагается, что под ним находятся несколько человек», — добавил он.

Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв.

«В настоящее время мы не можем подтвердить, что это был террорист-смертник, но нам необходимо провести дополнительные расследования», — сказал начальник полиции Пешавара Мухаммад Иджаз Хан.

Он уточнил, что такая вероятность есть.