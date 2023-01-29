Минобороны Ирана сообщило об атаке беспилотников на объект военной инфраструктуры

Министерство обороны Ирана сообщило об атаке беспилотников на военный объект в городе Исфахан, которая привела к взрыву. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на заявление ведомства.
«Вечером 28 января, около 23:30, была совершена неудачная атака с использованием беспилотников на один из цеховых комплексов Министерства обороны, и, к счастью, один из беспилотников был сбит средствами ПВО, а два других попали в защитные ловушки и взорвались», — говорится в заявлении.
В ведомстве добавили, что в результате никто не пострадал и «незначительно» была повреждена крыша мастерской.
В соцсетях пишут, что атаке подверглись несколько городов, расположенных у границы с Азербайджаном, а дронов на самом деле было больше. Однако официально подтверждения этой информации нет.
В то же время в провинции Западный Азербайджан произошло землетрясение магнитудой 5.9 баллов, сообщает информагентство IRNA со ссылкой на Иранский сейсмологический центр в Тегеране. Утверждается, что толчки чувствовались и в соседних регионах.
Агентство Mehr News пишет, что в результате погибли три человека, более 660 получили ранения.
В провинции Восточный Азербайджан в городе Азаршахр также произошел пожар на заводе по переработке машинного масла, передает агентство Tasnim. Данных и погибших и пострадавших пока нет. В качестве причины возгорания называют погодные условия. Из-за сильной жары сильно нагрелись и взорвались резервуары с нефтью.