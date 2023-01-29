В подконтрольной Украине части Донецкой области в результате обстрелов за сутки погибли пять человек

За предыдущие сутки в подконтрольной России части Донецкой области в результате обстрелов российской армии погибли пять человек. Об этом сообщил глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко.

Фото: Павел Кириленко

В городе Константиновка погибли три человека, ранены 14, утверждает Кириленко. Повреждены семь многоэтажек, семь гаражей и гостиница. В Бахмуте один человек погиб, один получил ранения. В селе Парасковиевка, которое находится вблизи Бахмута, тоже погиб один человек, пишет глава администрации.

Фото: Павел Кириленко

Курахово попало под артобстрел четыре раза, утверждает Кириленко. В городе повреждены семь многоэтажек и десять частных домов, а также здания двух медицинских учреждений. В Константинопольском российские войска попали в сельхозпредприятие. В Торецке и Нью-Йорке были повреждены жилые дома.

Фото: Павел Кириленко

Под обстрелы на Волновахском направлении попали Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Богоявленка, на Донецком — Авдеевка, на Лисичанском — Звановка, Переездное, Северск и Серебрянка.

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