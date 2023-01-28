Минобороны РФ заявило, что в результате удара украинских войск по больнице в Новоайдаре погибли 14 человек, 24 получили ранения

В Минобороны России утверждают, что украинские войска нанесли удар по районной больнице в поселке Новоайдаре самопровозглашенной «ЛНР». Об этом говорится в сообщении пресс-службы.

«В результате попадания реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью в здание погибло 14 и получили ранения различной степени тяжести 24 пациента больницы и медицинский персонал», — заявили в ведомстве.

В Минобороны также сообщили, что в больнице проходят лечение не только местные жители, но и военные. В ведомстве также утверждают, что обстрел производился из системы залпового огня «HIMARS».

В «правительстве» «ЛНР» заявили, что по поселку было выпущено четыре ракеты типа M31 GMLRS.