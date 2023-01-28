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Минобороны РФ заявило, что в результате удара украинских войск по больнице в Новоайдаре погибли 14 человек, 24 получили ранения

В Минобороны России утверждают, что украинские войска нанесли удар по районной больнице в поселке Новоайдаре самопровозглашенной «ЛНР». Об этом говорится в сообщении пресс-службы.

«В результате попадания реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью в здание погибло 14 и получили ранения различной степени тяжести 24 пациента больницы и медицинский персонал», — заявили в ведомстве.

В Минобороны также сообщили, что в больнице проходят лечение не только местные жители, но и военные. В ведомстве также утверждают, что обстрел производился из системы залпового огня «HIMARS».

В «правительстве» «ЛНР» заявили, что по поселку было выпущено четыре ракеты типа M31 GMLRS.

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Утром в четверг Россия в 13-й раз массированно обстреляла Украину. В результате обстрелов погибли 11 человек, еще не менее 12 человек получили ранения, сообщили местные власти. В Одессе и Запорожской области получили повреждения три объекта критической инфраструктуры, пострадал еще один энергетический объект в Киевской области.

По данным Вооруженных сил Украины, российская армия выпустила по мирным городам 59 ракет. Украинские силы ПВО сбили 47 из них.

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