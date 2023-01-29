Петербургский театральный фестиваль «Радуга» сменил название из-за закона о «пропаганде» ЛГБТ

Петербургский театральный фестиваль «Радуга» сменил на сайте название на Международный Театральный Фестиваль Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева из-за закона о «пропаганде» ЛГБТ. Об этом сообщил журнал «Театр».
О начале приёма заявок и предварительных датах организаторы фестиваля сообщили уже под новым названием. При этом старое название все еще сохранилось в ссылке на сайт.
Скриншот: сайт фестиваля
«Мы не хотим выглядеть теми, кто «пропагандирует» ЛГБТ, поэтому собирались нашей командой и решали, на опережение поменять название или временно его убрать», — рассказала журналу руководитель фестиваля Светлана Лаврецова.
При этом она уточнила, что решение все еще не принято окончательно.
«С одной стороны, мы наблюдаем, до какого маразма это доходит в окружающей реальности. С другой — это наш бренд. Деньги государство нам выделяет на «Радугу», и театры с нами общаются тоже как с «Радугой». В общем, мы думаем и будем советоваться», — сказала она.
Фестиваль ведет свою историю с февраля 2000 года. Он является международным, и в нем принимали участие театры из США, Великобритании, Германии, Франции, Бельгии, Эстонии, Болгарии, Греции и многих других стран.
Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что закон о запрете пропаганды ЛГБТ не касается слова «радуга», если речь идет о семицветном символе.
«Наши законы никаким образом не запрещают и не отменяют радугу. При одном условии: если изображается именно классическая 7-цветная радуга, а не «кастрированный» символ ЛГБТ, где отсутствует голубой цвет», — написал Хинштейн в своем телеграм-канале.
Ранее Мэр Омска Сергей Шелест назвал «пропагандой» ЛГБТ разноцветные скульптуры голубей, которые предлагали установить на набережной у речного вокзала.
«Во-первых, меня смущает цветовая гамма птиц. Однозначно есть направление вектора в части ЛГБТ. Во-вторых, вы видите, что творится с нашими памятниками, которые даже не вызывают никаких отрицательных эмоций, их ломают. Вот эти голуби, если будут в такой цветовой гамме, я вам даю 100 %, что в ближайшее время их разрушат. Я не хочу быть мэром, который пропагандирует ЛГБТ», — сказал Шелест.