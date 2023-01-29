Петербургский театральный фестиваль «Радуга» сменил название из-за закона о «пропаганде» ЛГБТ

О начале приёма заявок и предварительных датах организаторы фестиваля сообщили уже под новым названием. При этом старое название все еще сохранилось в ссылке на сайт.

Петербургский театральный фестиваль «Радуга» сменил на сайте название на Международный Театральный Фестиваль Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева из-за закона о «пропаганде» ЛГБТ. Об этом сообщил журнал «Театр».

«Мы не хотим выглядеть теми, кто «пропагандирует» ЛГБТ, поэтому собирались нашей командой и решали, на опережение поменять название или временно его убрать», — рассказала журналу руководитель фестиваля Светлана Лаврецова.

При этом она уточнила, что решение все еще не принято окончательно.

«С одной стороны, мы наблюдаем, до какого маразма это доходит в окружающей реальности. С другой — это наш бренд. Деньги государство нам выделяет на «Радугу», и театры с нами общаются тоже как с «Радугой». В общем, мы думаем и будем советоваться», — сказала она.

Фестиваль ведет свою историю с февраля 2000 года. Он является международным, и в нем принимали участие театры из США, Великобритании, Германии, Франции, Бельгии, Эстонии, Болгарии, Греции и многих других стран.