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Олег Зубков вывез львов и медведей из зоопарка в Мариуполе в крымский сафари-парк «Тайган»

Создатель крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков вывез семь львов и неизвестное количество медведей из зоопарка в оккупированном Мариуполе. Об этом говорится в новом видео на ютуб-канале «Парк Львов Тайган. Татьяна Алексагина».

Зубков утверждает, что об этом попросил директор мариупольского зоопарка из-за слишком большой нагрузки на парк.

«Вывозим сегодня семь львов, вывозим медведей, это только первая партия животных, которых нужно вывезти. Они едут не как в эвакуацию, а на постоянное проживание в "Тайган"», — сказал Зубков.

По его словам, директор местного зоопарка «с простреленной спиной и пулей около позвоночника» находится на грани срыва и спит с автоматом.

«От взрывов оленей разорвало, остальные [животные] в стрессе, все фазаны погибли», — описывает ситуацию Зубков.

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