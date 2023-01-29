Херсонские власти заявили о разливе нефтепродуктов после обстрела порта

В результате обстрела порта в Херсоне произошел разлив нефтепродуктов. Об этом сообщила Херсонская областная администрация.
В заявлении властей говорится, что недавно российская армия атаковала Херсонский порт. В результате обстрела повреждения получили два судна, принадлежащие иностранным компаниям.
«Снарядом был пробит корпус и место хранения топлива на одном из кораблей. Из-за этого произошла утечка нефтепродуктов в Днепр», — отмечает администрация.
К настоящему моменту экипаж судна смог локализовать разлив нефтепродуктов.
Стоящие в херсонском порту турецкие сухогрузы Ferahnaz и Tuzla получили повреждения 25 января.
«Было совершено нападение, скорее всего, на порт, и взрывной заряд, похоже, попал в судно. Турецкие корабли в Херсоне обслуживаются минимальным экипажем, поэтому пострадавших и пострадавших нет», — сообщил источник.
Представитель владельца Ferahnaz заявил, что судно уже почти год не может покинуть порт из-за войны.