Херсонские власти заявили о разливе нефтепродуктов после обстрела порта

В результате обстрела порта в Херсоне произошел разлив нефтепродуктов. Об этом сообщила Херсонская областная администрация.

«Снарядом был пробит корпус и место хранения топлива на одном из кораблей. Из-за этого произошла утечка нефтепродуктов в Днепр», — отмечает администрация.

В заявлении властей говорится, что недавно российская армия атаковала Херсонский порт. В результате обстрела повреждения получили два судна, принадлежащие иностранным компаниям.

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Стоящие в херсонском порту турецкие сухогрузы Ferahnaz и Tuzla получили повреждения 25 января.

«Было совершено нападение, скорее всего, на порт, и взрывной заряд, похоже, попал в судно. Турецкие корабли в Херсоне обслуживаются минимальным экипажем, поэтому пострадавших и пострадавших нет», — сообщил источник.

Представитель владельца Ferahnaz заявил, что судно уже почти год не может покинуть порт из-за войны.