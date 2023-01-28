РБК: СК проверяет в Москве предполагаемого владельца телеграм-канала Nexta Live на призыв к терроризму

Следственный комитет по Москве проверяет канал Nexta Live на предмет призыва к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Следственному Комитету, а также источник, знакомый с материалами дела.
Следователи проверяют на причастность к каналу проживающего в Москве Олега Селиверова. Поводом для возбуждения уголовного дела стал пост, опубликованный с 12 по 16 марта. По этой статье мужчине грозит до семи лет колонии.
Первым об этом сообщил телеграм-канал Baza. Паблик утверждает, что ему удалось связаться с Селиверстовым.
«Меня уже вызывали в полицию, задавали эти вопросы. Я им сказал, что я всю жизнь жил в Москве и никак не связан с этим каналом. Об остальном я не готов говорить без адвоката», — сказал мужчина в диалоге с Baza.
Телеграм-канал Nexta стал популярен во время белорусских протестов 2020 года. 23 мая 2021 года в Минске задержали с сооснователя телеграм-канала Романа Протасевича и россиянку Софью Сапегу. Самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о «минировании» по требованию белорусских диспетчеров.
После ареста Сапеги белорусский провластный телеграм-канал «Желтые сливы» опубликовал видео «допроса» девушки, на котором она под запись якобы «признается» в администрировании телеграм-канала «Черная книга Беларуси».
Девушке вынесли приговор по делу о «разжигании вражды» (ч. 3 ст. 130 УК РБ) в мае. Следствие посчитало, что россиянка была связана с телеграм-каналом «Черная книга Беларуси», где публиковались личные данные белорусских силовиков, чиновников, судей и журналистов государственных СМИ.
Помимо этого, Сапега обвиняется в Беларуси еще по шести статьям УК. Среди них — незаконный сбор и распространении информации о частной жизни (ч. 1 и 2 ст. 203-1 УК). По остальным пяти статьям Сапега проходит как организатор.
Как отмечает Baza, основателем проекта считается Степан Путило, и авторы канала ни разу не упоминали в интервью человека с именем Олег.