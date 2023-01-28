РБК: СК проверяет в Москве предполагаемого владельца телеграм-канала Nexta Live на призыв к терроризму

Следственный комитет по Москве проверяет канал Nexta Live на предмет призыва к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Следственному Комитету, а также источник, знакомый с материалами дела.

Следователи проверяют на причастность к каналу проживающего в Москве Олега Селиверова. Поводом для возбуждения уголовного дела стал пост, опубликованный с 12 по 16 марта. По этой статье мужчине грозит до семи лет колонии.

Первым об этом сообщил телеграм-канал Baza. Паблик утверждает, что ему удалось связаться с Селиверстовым.

«Меня уже вызывали в полицию, задавали эти вопросы. Я им сказал, что я всю жизнь жил в Москве и никак не связан с этим каналом. Об остальном я не готов говорить без адвоката», — сказал мужчина в диалоге с Baza.