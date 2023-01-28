Фигуристка из Грузии Анастасия Губанова выиграла чемпионат Европы. Ранее она выступала за Россию

20-летняя спортсменка набрала 199,91 балла. Второе место заняла бельгийка Луна Хендрикс с 193,48 балла, третье — представительница Швейцарии Кимми Репонд. Она набрала 192,51 балла.

Раньше Губанова выступала за Россию, но в 2021 году было объявлено о переходе девушки в сборную Грузии. Она сменила гражданство, но при этом продолжает жить и тренироваться в Санкт-Петербурге.

Это первая победа Губановой на турнирах уровня чемпионата Европы. В этом сезоне спортсменка дважды становилась бронзовым призером серии Гран-при.

В 2022 она заняла 11 место на Олимпиаде в Пекине, а в 2020 году — 10 место на чемпионате России по фигурному катанию.

В этом году российских спортсменов отстранили от чемпионата Европы. С 2014 года в женском одиночном катании золотые медали выигрывали россиянки. В прошлом году победу одержала Камилла Валиева.