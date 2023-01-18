Соскользнула с медали

Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) признал фигуристку Камилу Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил. Тем не менее ее собираются лишить золотой медали чемпионата России — 2022, так как в день ее победы была взята та самая положительная проба, о которой стало известно во время Олимпиады в Пекине. «Новая газета Европа» вместе с экспертами объясняет, чем история с допинговым скандалом может кончиться для Камилы Валиевой.

«Никакой вины или халатности» О решении дисциплинарного комитета стало известно 13 января из заявления Всемирного антидопингового агентства (WADA). «Комитет установил, что хотя спортсменка и совершила нарушение антидопинговых правил, в этом нет «никакой вины или халатности». Поэтому комитет не применил никаких санкций, кроме дисквалификации ее результатов на дату взятия пробы (25 декабря 2021 года)», — цитирует WADA решение российских коллег.



Международное агентство пообещало «принять к сведению этот результат» и запросило копию мотивировочной части решения. Оно рассмотрит его вместе с материалами дела, чтобы определить, соответствуют ли выводы положениям Всемирного антидопингового кодекса. Тем не менее WADA уже обеспокоено выводом об «отсутствии вины или халатности» и готово «без колебаний воспользоваться своим правом на подачу апелляции в Спортивный арбитражный суд». — У WADA есть 21 день для принятия решения с момента поступления полного пакета материалов, включая мотивировочную часть и все доказательства, представленные стороной спортсменки. Поэтому после получения полного пакета они уже будут делать однозначный вывод, будут они обжаловать или нет. Я, со своей стороны, лично оцениваю, что, конечно, вероятность обжалования в CAS такого вердикта достаточно велика, — рассказала «Новой газете Европа» руководитель спортивной практики «Клевер консалт» юрист Анна Анцелиович. В РУСАДА тоже до сих пор не получили мотивировочную часть решения. Несмотря на то что формально комитет работает под эгидой российского агентства, ТАСС отмечает, что «Дисциплинарный антидопинговый комитет не зависит от РУСАДА». — После ознакомления с мотивировочной частью решения РУСАДА рассмотрит возможность его обжалования, — сообщила гендиректор агентства Вероника Логинова.

Также копии мотивировочной части запросили Международный союз конькобежцев (ISU) и Международный олимпийский комитет (МОК). Если их не устроят выводы, они также смогут подать апелляцию.

Председатель Комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев в разговоре с «Новой газетой Европа» заявил, что считает решение комитета объективным. — Решение антидопингового комитета объективно, потому что вины в наличии запрещенной субстанции у Камилы Валиевой не выявлено. Применение какой-либо ответственности к ней не предусмотрено. В настоящее время она может продолжать выступать на соревнованиях, — сказал он.

Скандал с допингом Камилы Валиевой Скандал с допингом Камилы Валиевой

В итоге фигуристка справилась с короткой программой, но провалила произвольную. В соревнованиях она заняла четвертое место и после объявления результатов сквозь слезы сказала: «Ну, зато награждение не отменят».

Триметазидин — запрещенный препарат из классификации S4 WADA (гормоны и модуляторы метаболизма). Камила заявила, что он попал к ней в организм случайно: дедушка спортсменки принимал лекарства для сердца и часто возил внучку на тренировку, вещество могло нечаянно попасть к ней в еду во время совместного обеда. В частности, фигуристка могла пить из того же стакана, что и дедушка. «Вещество триметазидин, если это правда, запрещено и во внесоревновательный период. Таким образом, Валиева может получить четыре года дисквалификации. Но если удастся доказать, что прием препарата был неумышленным, срок можно уменьшить до двух лет. А так как она 15-летняя, есть специальное основание: если она докажет, что не было вины в приеме препарата, то санкция может быть снижена и составит от нуля до двух лет», — отмечал весной спортивный юрист и партнер юридической компании SILA International Lawyers Михаил Прокопец в интервью RT. Доктор юридических наук Сергей Алексеев также объясняет несколько факторов, которые повлияли на итоговое решение антидопингового комитета: Валиевой на момент взятия пробы было 15 лет, то есть она была «защищенным лицом» из-за своего возраста, поэтому у экспертов меньшие требования к стандартам доказывания ее невиновности;

триметазидин — не стимулятор, это несильнодействующий восстановитель, он не мог повлиять на спортивный результат и был обнаружен в очень малой дозе;

все пробы до и после 25 декабря были чистыми, в том числе сделанные во время Олимпийских игр;

у Валиевой «чистая репутация», с точки зрения допингового контроля она ранее не совершала никаких нарушений;

было доказано, что препарат если и попал в организм, то против воли спортсменки — в соответствии с Общероссийским антидопинговым правилами и Всемирным антидопинговым кодексом, она ответственности за это не несет;

лаборатория в Стокгольме, которая обнаружила положительную допинг-пробу, «действовала подозрительно и не совсем четко». В частности, результат был обнародован только после участия Валиевой в Олимпиаде. Более того, в 2018 году WADA уже приостанавливало деятельность стокгольмской лаборатории из-за ее несоответствия международному стандарту.

Фото: Nikolay Muratkin / Anadolu Agency / Getty Images

После Олимпиады Валиева продолжила участвовать в соревнованиях, а расследование о допинге было поручено РУСАДА. Оно должно было выпустить итоговое решение еще 8 августа, но не успело. Официально расследование было завершено только 14 сентября. 21 октября агентство объявило, что не будет оглашать дату слушаний, решение или другие детали по делу Валиевой в целях защиты несовершеннолетней спортсменки.

Такое решение не устроило WADA. Международное агентство и раньше обвиняло российских коллег в затягивании раскрытия результатов, но ждало итогов расследования.

В итоге 14 ноября CAS зарегистрировал апелляцию WADA по делу о допинге Валиевой, так как РУСАДА не уложилось в «разумные сроки» рассмотрения. WADA потребовало признать фигуристку виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировать ее на четыре года, а также лишить золотой медали в командных соревнованиях на Олимпиаде.

Камилу Валиеву лишат золотой медали чемпионата России — 2022 Несмотря на признание Валиевой невиновной в нарушении антидопинговых правил, ее все равно лишат одной медали. Камиле придется отдать золотую награду чемпионата России — 2022. Фигуристка публично не комментировала решение комитета, но сразу же удалила упоминание о титуле чемпионки России из описания профилей в соцсетях. В частности, из описания профиля спортсменки в инстаграме пропал эмодзи одной из золотых медалей. Теперь на ее месте стоит серебряная награда. «После решения Дисциплинарного антидопингового комитета [Александра] Трусова автоматически становится победительницей предолимпийского чемпионата России. И будет ей как минимум до окончания всех апелляционных процедур, если иски на решение ДАК поступят в CAS от WADA, ISU [Международного союза конькобежцев] или РУСАДА», — сказала ТАСС юрист Анна Анцелиович.

В то же время Алексеев отмечает, что окончательно решение по поводу лишения Валиевой медали будет принимать Международный спортивный арбитражный суд.

— Решение CAS потенциально может быть обжаловано в случае выявления процессуальных нарушений в Верховном суде Швейцарии. И даже после этого в случае, если спортсменка и ее представитель не будут согласны с решением, есть возможность подать жалобу в ЕСПЧ и судиться уже со Швейцарией, — говорит Алексеев. С другой стороны, Анна Анцелиович заявила, что аннулирование результатов в случае получения положительный пробы именно в день соревнований идет автоматически. — Для того чтобы не аннулировались эти результаты, необходимо доказывать наличие ложноположительного результата анализа. Исходя из того, какое решение вынесено, спортсменка не настаивает на том, что это ложноположительный тест, соответственно, ее результаты будут аннулированы в любом случае автоматически, — отмечает она. Но пока турнирная таблица ЧР-2022, вероятно, будет выглядеть так: 1 место — Александра Трусова (248,65 балла) 2 место — Анна Щербакова (239,56 балла) 3 место — Аделия Петросян (233,97 балла) Подиум всё равно остается за ученицами тренерского штаба Этери Тутберидзе.

Камила Валиева с тренером Этери Тутберидзе на Олимпийских играх в Пекине, 17 февраля 2022 года. Фото: Matthew Stockman / Getty Images

Как выглядел бы соревновательный сезон, если бы результат Валиевой отменили сразу Именно результаты чемпионата России во многом определили состав национальной сборной на чемпионате Европы и Олимпийских играх. После своей уверенной победы Валиева фактически стала лидером команды. Но как бы развивались события, если бы результат ее пробы стал известен сразу? За место в сборной в то время помимо Трусовой и Щербаковой также боролись Елизавета Туктамышева и Майя Хромых. На тот момент 14-летняя Петросян даже с бронзовой медалью не смогла бы рассчитывать на взрослые международные старты из-за своего возраста. После ЧР многие фанаты фигурного катания говорили о том, что вместо Щербаковой позицию в сборной должна была занять Туктамышева. Хорошо откатав программы на российских соревнованиях, она была фавориткой, не считая тройки призеров. «Лишь первое и второе места [на чемпионате России] обеспечивают попадание в команду напрямую. По третьей квоте решение принимал тренерский совет. Так что Валиева вполне могла поехать и на Евро, и в Пекин. Вот только отдали бы квоту Камиле после аннулирования результата и истории с допингом (пусть и без вины спортсменки)?», — отмечает Sports.ru Так что нельзя определенно сказать, кто точно отправился бы в Пекин на Игры. Но борьба за место в олимпийской команде была бы более напряженной. Реакция в России и мире Кейс Валиевой широко обсуждался во всём мире еще во время Олимпиады. Во многом именно из-за ее статуса «защищенной персоны» и участия в важнейших мировых соревнованиях ISU одобрил повышение возрастного ценза фигуристов для участия во взрослых соревнованиях с 15 до 17 лет.

Решение антидопингового комитета о том, что «никакой вины или халатности» в действиях Валиевой нет, в России и за рубежом тоже не осталось без внимания.

«WADA и ISU должны обжаловать это решение ради доверия к антидопинговой системе и прав всех спортсменов. Мир не может принять это корыстное решение РУСАДА, которое было ключевым инструментом российского государственного допингового мошенничества и не соответствует всемирному антидопинговому кодексу», — заявил глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт.



Также о решении по делу Валиевой высказалась американская фигуристка, трехкратный серебряный призер чемпионата США в парном катании Джессика Калаланг. «Допинг есть допинг, он должен автоматически приравниваться к наказанию. WADA должно подать апелляцию. КОНЕЦ», — написала она в твиттере. У самой Калаланг в 2021 году нашли в пробе запрещенный стимулятор — 4-хлорфеноксиуксусную кислоту (4-CPA), метаболит меклофеноксата. Спортсменку не отстраняли от соревнований, так как она доказала, что вещество попало в ее организм через косметику.

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